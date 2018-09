Lecturas La entrevista de Chabelita que hizo estallar a Isabel Pantoja: «A mi madre le he dado todo, hasta dinero» La hija de la tonadillera cuenta cómo vivió la entrada de su madre a prisión, entre otros muchos temas

Horas antes de entrar en «Gran Hermano VIP 6», Chabelita concedía su última, y tal vez una de las más personales y sinceras, entrevista con la revista «Lecturas», que publica hoy en su totalidad. De la mano de la colaboradora Mila Ximénez, la hija de Isabel Pantoja se abre sobre los problemas en su familia, especialmente con su madre y su hermano Kiko.

En ella, cuenta cómo vivió la entrada de su madre a prisión: «La vez que peor lo he pasado fue cuando entró mi madre en la cárcel. Recuerdo ese día muy mal. Pensaba que no lo superaría. Me fui lo más lejos posible porque sabía que aquí no iba a hacer nada. Luego entré en 'Supervivientes' cuando ella estaba en prisión y no me hablaba con mi hermano. Para mí fue como una fuga», recuerda que todo el mundo la acusó de mala hija por irse a Londres cuando su madre más la necesitaba: «Para mí era un esfuerzo ir a Sevilla, pero lo hacía por mi madre. Estaba con ella una hora y pico y otra vez a Londres. No quería estar ahí» y asegura que durante la estancia de su madre en prisión tan solo faltó a una visita: «Fue porque no me avisaron, ese fue mi gran dolor. Me dijeron que como estaba en Londres daban por supuesto que no iba a ir», explica indignada.

También habla sobre el detonante que ha marcado un clarísimo distanciamiento entre madre e hija: Dulce Delapiedra. Su relación con la que fuera su «niñera» siempre ha sido muy especial, a pesar de haberse convertido en la archienemiga de su madre. «De pequeña dormía con ella, hacía mi vida con ella. Pero a los 12 años se puso más exigente conmigo [...] Yo le decía a Dulce que era muy pesada. Era la época de mi adolescencia», explicó. «Yo muchas veces le he dicho que es mi segunda madre».

Cuando la colaboradora le pregunta si alguna vez le dejó dinero a su madre, Isa Pantoja no duda: «Le he dado todo lo que tenía, en todos los aspectos, cuando nadie lo ha hecho. Nunca le he dicho nada del tema, no quiero nada. Sí que he demostrado que en los malos momentos estoy ahí», confiesa.