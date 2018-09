Isabel Pantoja vs Chabelita: una guerra que no acaba Desde que la hija pequeña de la tonadillera abriese la Caja de Pandora haciendo lo que más desagrada a su madre: hablar de ella en público, la relación madre-hija está completamente estancada

ABC

Madrid Actualizado: 17/09/2018 12:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tensión en la familia Pantoja no se rebaja. En «Cantora» todo son reproches hacia una joven que ya no sabe cómo atraer a los medios, si no es con ataques contra su propia familia. Las polémicas entrevistas de Chabelita en programas y revistas del corazón, no hacen más que tensar todavía más la cuerda entre los miembros del clan Pantoja. Una situación que trae de cabeza a Isabel Pantoja, cansada de protagonizar titulares cuando tan solo quiere pasar desapercibida.

Parecía que la guerra entre madre e hija se iba a calmar un poco cuando la joven entró como concursante estrella en «Gran Hermano VIP», sin embargo la llama se ha vuelto a encender tras una inesperada y explosiva llamada de la tonadillera a «Sálvame» para hablar acerca de su hija: «Estoy tranquila de que mi hija esté allí, porque así al menos no está por las calles de noche. Y sé dónde está», comentó. «Mi hija se fue de casa antes de los 18 años, pero la perdí antes. En concreto, cuando se escapó de mi casa con 14 años», expresó. «No acepto la vida que ha tomado y está con una persona que no es buena persona», continuó, ante la mirada incrédula de Carlota Corredera. Pantoja fue invitada por el equipo del programa a acudir a «Sálvame» pero lo declinó. «No hay ceros suficientes para que yo vaya allí. Tu jefe no tiene tanto dinero», espetó.

Isabel Pantoja y Chabelita - Gtres

Celos

Parece que los problemas de esa casa siguen sumando causas nuevas. Y es que a pesar de la ilusión que tiene Kiko Rivera con sus 20 kilos menos y con su tercer hijo en brazos, un nubarrón se ciernó de nuevo en el clan cuando la pequeña, en vista de que su vida por separado de su familia no interesaba a ninguna revista del corazón, decidió asumir un papel de niña no querida, porque es «adoptada», y cargó las tintas con insinuaciones sobre su madre y su hermano. «Hay una diferencia clara de su trato hacia mí y hacia Kiko». La joven acusaba a la tonadillera de preferir a su hermano mayor que a ella: «Mi madre no se lleva tan bien conmigo como con mi hermano. Conmigo siempre hay problemas y conflictos», sentenció en una entrevista con la revista «Lecturas».

Desde que Isabel Pantoja decidiese no ir al bautizo de su nieto Albertito Isla Pantoja, la relación madre-hija se ha vuelto a romper. «No ha habido ni un mensaje de felicitación, ni después del bautizo», aseguró la joven quien culpa a su madre de no tenerla en consideración. «Mi madre no viene al bautizo pero sí se deja ver en un concierto de mi hermano o en Ibiza. Ni tanto ni tan poco…».

Isabel Pantoja y Chabelita - Gtres

Desde que la hija pequeña de la tonadillera abriese la Caja de Pandora haciendo lo que más desagrada a su madre: hablar de ella en público, la relación madre-hija está completamente estancada. Como ya ha confesado en varias ocasiones, Isabel Pantoja quiere pasar desapercibida públicamente y lo único que desea es centrarse en su música. Sin embargo, esta no es la primera vez que su hija habla de las intimidades de la familia en público.