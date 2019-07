Sálvame Gloria Camila rompe su silencio tras su polémica ruptura con Kiko Jiménez Uno de los tronistas de «Myhyv» ha confesado que tuvo una aventura con la hija de Ortega Cano

ABC Madrid Actualizado: 18/07/2019 12:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nuevo capítulo en el «culebrón» de la ruptura entre Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez. Tras salir a la luz supuestos rumores sobre una relación entre el colaborador de «Mujueres y Hombres y Viceversa» y Sofía Suescún, Jiménez se defendió confesando que la que había sido infiel era la hija de Ortega Cano, quien mantuvo una aventura con dos de los tronistas del programa.

Esta semana, Albert Barranco, uno de los dos tronistas acusados, ha acudido al plató de «Myhyv» para sincerarse sobre su supuesto romance con la hija de la desaparecida Rocío Jurado. Según ha confesado el joven, tuvo «un lío» con Gloria Camila mientras ella mantenía una relación estable con Kiko Jiménez. También ha asegurado que si lo negó en su momento fue porque Ortega Cano le había acusado de chantajista e incluso le había llegado a amenazar con demandarle.

Barranco ya no se esconde, ha contado toda la verdad en plató #MyHyVhttps://t.co/LsaGesnapQ — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) 17 de julio de 2019

El programa «Sálvame» ha conseguido este miércoles las primeras declaraciones en exclusiva de Gloria Camila tras su repentina ruptura. Preguntada por las informaciones y acusaciones que giran en torno a ella y su ex pareja, ha manifestado que opta por «ver, oír y callar». «Prefiero mantenerme al margen y no contestar», ha dicho a Kike Calleja, reportero del programa, durante una conversación telefónica.

Gloria Camila rompe el silencio ante todos los rumores sobre su vida amorosa #gloriacamelohttps://t.co/lZg73MTUbk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 17 de julio de 2019

«A veces te toca a ti estar en el punto de mira, no voy a entrar», ha reiterado la hija del torero ante las preguntas del reportero de «Telecinco». Pero si hay algo que tiene realmente claro la joven, de 24 años, es que no va a «hacer de esto un `show´ o un espectáculo» de su separación del joven sevillano tras cuatro años de noviazgo.

Por último, ante la pregunta de si cree que el «affaire» entre su ex y Sofía Suescun va a ser o duradero o si tan solo se trata de un montaje, ha contestado que no lo sabe. «Después de esto me espero cualquier cosa», ha lamentado. Por el momento, Gloria Camila prefiere no pronunciarse en exceso sobre su ex ni sobre los rumores que le afectan, aunque ha dejado la puerta abierta a hablar en un futuro: «No lo sé», ha concluido.