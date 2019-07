Ortega Cano se pronuncia sobre la ruptura de su hija, Gloria Camila, con Kiko Jiménez El diestro ha evitado entrar en detalles sobre la supuesta infidelidad del que fuera su yerno, pero sí ha contado cómo se encuentra su hija

ABC Madrid Actualizado: 13/07/2019 20:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras cuatro años de romance, Kiko Jiménez y Gloria Camila han roto su relación. El programa «Socialité» de «Telecinco» ha obtenido las primeras declaraciones de José Ortega Cano. El diestro no ha querido entrar en detalles de la ruptura de su hija y el opinionista de «Mujeres y Hombre y Viceversa» y mucho menos de la supuesta infidelidad por parte del que fuera su yerno con Sofía Suescun.

«Estoy bien, son cosas de la juventud», ha expresado el diestro, restándole importancia a la separación de los jóvenes. Preguntado por si le da pena o no que Kiko y Gloria ya no sean pareja, Ortega Cano ha dicho que no lo sabe y que no puede decir nada porque no sabe «prácticamente nada».

Sobre lo que sí ha querido pronunciarse el marido de la desaparecida Rocío Jurado ha sido sobre cómo se encuentra su hija, quien se encuentra atravesando un complicado momento sentimental. «Está muy bien y en Andalucía», ha manifestado Ortega Cano, explicando que la joven, de 24 años, ha preferido poner tierra de por medio durante una temporada después de estar viviendo en Madrid durante años.

Lo que sí ha evitado a toda costa han sido todas las preguntas relacionadas con el que fuera su yerno, Kiko Jiménez, y con su supuesta infidelidad con Sofía Suescun. «Es cosa de ellos, no me pongas a mí en medio de la situación», ha concluido.

Una polémica ruptura de la que apenas se conocen motivos, aunque todo apunta hacia un tema de infidelidades. Lo que no se sabe es por parte de quién. Por un lado, el colaborador de «Myhyv» ha declarado que Gloria Camila le ha sido infiel con dos tronistas del programa -Albert Barranco y Manu Lombardo- y por otro, se han disparado rumores de que el joven llevaría manteniendo una aventura con la ganadora de «GH16», Sofía Suescun, desde hace ya un mes.