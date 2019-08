Sálvame El drama de Antonio Tejado tras 70 días «desaparecido»: «Estoy muy mal» Sálvame» ofreció el testimonio de una mujer que asegura haber recibido una videollamada subida de tono por parte del colaborador

Antonio Tejado, exconcursante de «Gran Hermano Dúo» y colaborador de «Sálvame» llevaba «desaparecido» 69 días cuando el programa estrella de las tardes decidió investigar los motivos que le habrían llevado a no dejarse ver en plató. Sin embargo, la información que dieron iba más allá de una simple ausencia, unos motivos que le han puesto en evidencia y han provocado un monumental enfado.

Y es que, en la tarde de ayer, «Sálvame» ofreció el testimonio de una mujer llamada Marta, que asegura haber recibido una videollamada subida de tono a altas horas de la madrugada por parte del colaborador desde, supuestamente, su perfil de Facebook, y además tilda de «asqueroso» su comportamiento. Esta situación pondría en un aprieto al ex de Ylenia, pues actualmente tiene novia, Marina, a quien habría sido infiel.

Pero ella salió al paso -mientras Tejado mantenía aún un silencio sepulcral- y aseguró que todo era una gran mentira y que él no le había sido infiel nunca. «Yo confío en Antonio y yo sé perfectamente que es mentira por lo tanto, no me preocupa lo más mínimo (...) Vosotros conocéis un personaje, yo conozco a la persona, es mi pareja. Me importa una mierda lo que se diga en la tele», sentenciaba, visiblemente enfadada.

Esta tarde, por fin, el programa con el que colabora ha conseguido hablar con el «exgranhermano», que se ha mostrado tajante con sus compañeros y con las informaciones vertidas sobre su supuesta infidelidad: «La verdad es que me encuentro mal, muy mal. Decidí aislarme pero esto es una rueda de a que no puedes salir». Se ha mostrado muy dolido, además, por que su hijo haya tenido que escuchar las acusaciones sobre la supuesta comprometida videollamada.

A pesar de que hoy es la primera vez que ha querido dar la cara vía telefóncia, ayer se puso en contacto con el programa bastante alterado y, en referencia a la chica que había ofrecido su testimonio, dijo que podrían «haber buscado alguien más joven y no tan vieja».