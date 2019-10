La reacción de Rocío Flores al mazazo judicial de su madre a Antonio David Antonio David tiene 24 horas para pagar 80.000 euros en concepto de fianza

ABC Madrid Actualizado: 01/10/2019 20:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde la entrada de Antonio David Flores en «Gran Hermano Vip», el conflicto familiar por el que Rocío Carrasco no se habla con ninguno de sus miembros vuelve a estar a la orden del día. Incógnitas como la mala relación con su hija, Rocío Flores -con la que no se habla desde hace años- o los detalles de su batalla judicial con el exguardia civil, siguen siendo a día de hoy un misterio.

No obstante, son muchos los que están ayudando a hacer un esbozo de las causas que podrían haber desencadenado un enfado de tales dimensiones. Este lunes, sin ir más lejos, se conocía la noticia de que la magistrada titular del juzgado número 2 de Alcobendas le otorga a Antonio David 24 horas para pagar 80.000 euros en concepto de fianza.

«Vanitatis», que ha tenido acceso al auto en el que se recoge dicha información, responde a a un procedimiento penal abierto por Rocío Carrasco, que acusa al que fuera su esposo por presuntos delitos de «insolvencia punible y estafa procesal». La citada fianza respondería a una deuda acumulada con la madre de sus hijos por el impago de la pensión durante años. El motivo por el que no la había pagado hasta ahora fue por declararse insolvente, y de ahí que ahora se le acuse de «insolvencia punible». La juez titular, tal y como ha podido saber el medio citado, ve indicios de delito y, por ello, ha solicitado la cantidad de 80.000 euros para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele».

Mientras Antonio David permanece «aislado» en la casa de Guadalix de la Sierra, está noticia ha generado un gran revuelo y su mujer, Olga Moreno, se ha mostrado tajante. «Lo veo surrealista», confiesa a la revista «Semana», aunque asegura estar muy tranquila. Además, ha confesado la reacción de los hijos del exmatrimonio ante la noticia: «Me da pena ya sobre todo por los niños porque es más de lo mismo, que ellos se enteran de todo, el niño y Rocío dicen: '¿otra más?' (...) es digo que no se preocupen, que son cosas de juzgado y que no se preocupen ¿qué les vas a decir?».

A pesar de intentar mantenerse al margen de l a guerra de su marido con Rocío Carrasco, Olga Moreno se ha referido a ella: «Es más de lo mismo, es seguir, seguir, seguir… Yo me lo he tomado bien, que me da igual vamos. Que haga lo que quiera ella...».

Por su parte, la abogada de Antonio David, Almudena Rodríguez, no tardaba en hacerse eco de esta noticia y cuenta a «Lecturas» que todavía no les ha llegado ninguna notificación, además de asegurar que desconoce dónde se va a realizar el citado comunicado judicial.La sentencia no es una condena, sino una provisión de fondos de la responsabilidad civil si, después del juicio penal, Antonio David es condenado. También sostiene que recurrirán la fianza.