¿Quién es Kathryn Mayorga, la mujer que acusa de violación a Cristiano Ronaldo? Se licenció en Periodismo, aunque ha trabajado como maestra de escuela, vendedora y modelo

ABC

Cristiano Ronaldo está viviendo un auténtico calvario después de que Kathryn Mayorga haya regresado como un fantasma después de acusarle en 2009 de una supuesta violación que, presuntamente, tuvo lugar en una suite del lujoso hotel Palms Casino Resort de Las Vegas.

La exmodelo ha decidido demandar al astro portugués en un juzgado del condado de Clark, en el estado de Nevada y conceder una entrevista al semanario alemán «Der Spiegel», que publica una serie de fotos de ambos de aquella noche.

Pero, ¿quién es la mujer que ha pasado a copar todos los titulares? Se trata de una joven de clase media, hija de una ama de casa y un bombero, actualmente jubilado. Se tituló en Periodismo, aunque ha trabajado como maestra de escuela, vendedora y modelo. Estuvo casada pero ahora ya separada de su exmarido vive una vida de soltera.

Cuando conoció al jugador, la joven estadounidense de 34 años, apodada Kat por sus amigos, era modelo, pero lo dejó todo para convertirse en profesora de primaria de gimnasia, un trabajo que ahora también ha abandonado para centrarse en el caso contra Cristiano Ronaldo. «Ahora necesito toda mi fuerza», dice Mayorga en la entrevista con la publicación citada a la vez que reconoce que tiene miedo: «Estoy aterrorizada».

Desde el supuesto suceso, su vida no ha sido un camino de rosas, como así reconoce su madre, Cheryl Mayorga (66 años). «Nunca lo ha olvidado, lo revive todos los días. Hubo momentos en los que me llamaba a mí porque él (Ronaldo) estaba en una valla publicitaria». Y añade: «Es un dios del fútbol que todos piensan que es perfecto y que no tiene defectos». Pese al difícil momento, Mayorga cuenta con el apoyo de todos sus familiares, no solo de su madre. Su padre, Larry (64), y su hermano Jason (37), que aseguran que esa noche cambió para siempre la vida de la exmodelo.