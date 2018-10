Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda por violación El ataque tuvo lugar en 2009 en Las Vegas, según la estadounidense Kathryn Mayorga, que aceptó 325.000 euros por guardar silencio

Francico Chacón

Han transcurrido nueve años y un episodio de supuesta violación regresa como una pesadilla a la vida de Cristiano Ronaldo. Los hechos acontecieron, presuntamente, en una suite de lujo del hotel Palms Casino Resort de Las Vegas, donde Kathryn Mayorga se encontraba con el exjugador, que estaba por entonces en negociaciones con el Manchester United para fichar por el Real Madrid.

Ella dice que se negó hasta en tres ocasiones a mantener una relación sexual con el delantero, pero que él acabó forzándola. Inicialmente, quiso denunciarlo, pero los dos llegaron a un acuerdo, sellado en un documento en el que la mujer estadounidense aceptaba 325.000 euros a cambio de olvidarse del asunto.

¿Dónde estaba ese papel? A buen recaudo en el domicilio de la demandante, que ahora lo saca a la luz y lo difunde a todo el planeta desde un semanario alemán de gran tirada, «Der Spiegel».

La explicación no es otra que sus abogados ven motivos suficientes para formalizar un proceso judicial, una cuestión que se interpreta en Portugal como un posible intento de obtener una mayor compensación económica. En la tierra natal de CR7, el asunto ha caído como un jarro de agua fría e incluso se alzan las voces que apuntan a que nada de esto habría ocurrido si el goleador no hubiese puesto rumbo a Italia.

Hoy el pasado retorna con su peor cara y Cristiano ve cómo se recuperan frases suyas en las que afirmaba que hubo, efectivamente, sexo entre Kathryn y él, pero que fue producto de un consentimiento mutuo.

Los asesores legales del campeón de Europa con la selección portuguesa ya se preparan para una dura batalla con los aguerridos abogados norteamericanos, aunque cuentan a su favor con un detalle que puede resultar esencial: la mujer se comprometió por escrito a no hablar más acerca del tema, y a la vista está que no lo ha cumplido.

Mayorga no ha tenido ningún reparo en pronunciar estas palabras en los últimos días: «He tenido graves problemas. Le culpo de la violación. Y me culpo a mí misma por haber firmado aquel papel». Como mínimo, la repercusión mediática ya la ha conseguido y todo indica que, llegado este punto, no tiene intención de frenarse. Lo que está claro es que el entramado legal de Gestifute, empresa del representante del jugador, Jorge Mendes, va a poner todos sus recursos en juego para minimizar los efectos en su ilustre cliente, toda vez que la Champions League es un objetivo para la Juventus y él debe concentrarse al máximo.

Georgina Rodríguez y, sobre todo, la familia Aveiro le arropan en todo momento, como demostró la semana pasada su madre, Dolores, desplazándose desde Madeira para verle jugar en un partido de la Serie A contra el Bolonia.