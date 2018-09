Georgina Rodríguez, confundida con una Kardashian en el desfile de Balmain La novia de Cristiano Ronaldo lució uno de los diseños de la firma en una sorprendente aparición que confirma el despegue de su carrera como modelo

Desde que se mudó a Italia, la carrera de Georgina Rodríguez ha despegado. Primero, apareció en el Festival de Cine de Venecia y ahora ha posado como una más en el desfile de Balmain celebrado durante la Semana de la Moda deParís. Claro que, como ya le pasa en Turín, no le han reconocido.

«Nota: esta NO es una Kardashian. Es solo una invitada al desfile de Balmain. Un viernes a mediodía», escribía en Twitter Vanessa Friedman, crítica de moda de «The New York Times». Eso sí, a favor de Georgina juega que en Estados Unidos el fútbol no es un deporte tan seguido, por lo que no sería de extrañar que Friedman no conozca a Cristiano Ronaldo.

Note: this is NOT a Kardashian. It is just a guest at the @Balmain show. At noon on a Friday. #PFWpic.twitter.com/csF6vAncJ7 — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 28 de septiembre de 2018

Con Balmain, la modelo española suma una marca más a su ya ocupado armario, donde las prendas están firmadas por Versace, Prada o Giuseppe Zanotti, su zapatero favorito.

Georgina ha llegado pisando fuerte al Hôtel de Ville, donde Olivier Rousteing ha presentado la colección primavera-verano 2019 de la firma. Desde su llegada en 2011, sus diseños han llamado la atención de las hermanas Hadid, Beyoncé o las hermanas Kardashian, fieles a la casa francesa.

Con su larga melena morena y sus curvas, no es de extrañar que Rodríguez pasara por una más de las famosísimas hermanas. Para la ocasión, la joven ha elegido un vestido ceñido, con flecos, bordados y lentejuelas en las hombreras.