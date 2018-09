Fútbol Cristiano se defiende de la acusación de violación de una mujer En una entrevista a la revista alemana «Der Spiegel», la presunta víctima ha dicho que ambos llegaron a un acuerdo para silenciar el caso

S. D.

La revista alemana «Der Spiegel» habría entrevistado en su edición de hoy a la mujer que presuntamente fue violada por Cristiano Ronaldo en Las Vegas, Estados Unidos, en 2009. Según ha contado Kathryn Mayorga en esta publicación, el delantero portugués llegó a un acuerdo de 375 mil dólares con ella para que el caso no saliese a la luz. Sin embargo, aquel documento tendría ahora una «dudosa validez» para sus abogados y se estarían planteando volver a denunciar al futbolista.

«Der Spiegel» describe a la entrevistada como «una mujer delgada, con cabello largo y oscuro y ojos verdes» que tiene ahora 34 años. Los hechos se habrían producido la noche del 13 de junio de 2009: «Estaba de rodillas y me dijo que estaba al 99 por ciento. Era un buen tipo, excepto por el uno por ciento», ha contado Kathryn Mayorga en la entrevista.

Según su versión, Cristiano intentó acostarse con ella tras negarse: «Te dije no, no y no, te grité, te rogué que parases. Nunca antes había tenido tanto miedo. [...] Saltaste encima de mí por detrás con un rosario blanco colgando del cuello, ¿qué pensaría Dios de aquello? ¿qué pensaría Dios de ti?», habría escrito en una carta mandada a Cristiano Ronaldo un año después.

Cabe recordar que el 24 de abril del 2017, esta misma revista alemana sacó a la luz el supuesto documento que habrían firmado ambas partes, el cual habría publicado previamente la página Football Leaks. Ante estas nuevas informaciones, los abogados de Cristiano Ronaldo han sido tajantes al respecto:

«Tras las informaciones de 'Der Spiegel' sobre nuestro cliente Cristiano Ronaldo, declaramos lo siguiente: La información es descaradamente ilegal. Viola los derechos personales de nuestro cliente Cristiano Ronaldo de una manera excepcionalmente seria. [...] Hemos recibido instrucciones de hacer valer inmediatamente todos los reclamos existentes en virtud de la ley de prensa contra 'Spiegel', en particular la indemnización por daños morales en una cantidad correspondiente a la gravedad de la infracción, que es probablemente una de las violaciones más graves de los derechos personales en los últimos años».