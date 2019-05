Paco Roncero: «Tamara es muy lista y va a sorprender a todos» La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó prepara junto al chef su participación en la próxima edición de «MasterChef Celebrity»

Tamara Falcó lleva semanas colgándose el delantal y tomando buena nota de los trucos que su maestro, uno de los mejores chefs de este país. Paco Roncero, le está enseñando en su laboratorio de la Terraza del Casino de Madrid, para su próximo paso por el talent culinario «MasterChef Celebrity» que emitirá TVE tras el verano. «La verdad es que siempre me ha gustado la cocina pero no tengo mucha práctica. Estoy dando clases en el restaurante de Paco Roncero para prepararme este reto a full», confesaba Tamara a la revista «Corazón» tras confirmarse su participación en el concurso. Su único coqueteo público con la cocina hasta el momento había sido un libro de cupcakes que publicó en 2014 con RBA y su paso por el programa de Bertín Osborne, donde se atrevió a meterse en la cocina por exigencias del guion.

Aún no han comenzado los rodajes de esta cuarta edición, pero la hija de Isabel Presyler ya sabe cómo utilizar los cuchillos, elegir bien las materias primas, emplatar y combinar sabores o al menos en eso es en lo que ha puesto su empeño Roncero. Lo que más estresa a los concursantes de este formato es el tiempo que les dejan para elaborar las recetas. «El tiempo es lo más importante por eso enseñamos trucos para elaborar por ejemplo salsas que pueden llevar seis u ocho horas en 20 minutos», apunta el chef ejecutivo y director de NH Collection Casino de Madrid.

Experiencia como jurado

Roncero fue jurado dos años de «MasterChef» Colombia y en «Top Chef» y solo tiene buenas palabras para estos formatos televisivos. «Han popularizado nuestra profesión. Han conseguido que la gente quiera ir más a los restaurantes. Que los padres vean la televisión con los hijos y que regalen cenas en restaurantes con estrellas Michelin por un cumpleaños o quieran que les firmemos una chaquetilla».

A Tamara también le impone la decisión del jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, aunque confía en su buen hacer. «Admiro mucho la trayectoria profesional de los jueces y sé que son estrictos pero lo más importante es que voy a salir habiendo aprendido unas técnicas que puedo usar el resto de mi vida», explica.

Su profesor confía tanto en ella que se atreve a vaticinar que llegará lejos en el concurso o quizás gane esta próxima edición. «Es muy lista y aplicada. Se esfuerza mucho en hacer las cosas bien. La ingenuidad de no haber cocinado nunca te hace atreverte a mezclar cosas que pueden resultar muy atractivas», pronostica Roncero.

Otros pupilos

En la pasada edición, Santiago Segura, también preparó su participación en las cocinas del Casino de Madrid. «Yo me quedé impresionado por su inteligencia y además disfrutaba cocinando. Fue un placer haber compartido esa experiencia con él», recuerda. El cineasta se quedó a las puertas de la semifinal. De momento la cadena pública solo ha confirmado oficialmente tres concursantes de esta cuarta edición: Tamara Falcó, Elena Furiase y la diseñadora Vicky Martín Berrocal. La hija de Lolita que se convertía en madre recientemente ya participó como invitada en «Top Chef» (Antena 3) hace unos años. Mientras que la diseñadora sevillana ha reconocido que «la cocina me apasiona, pero es cierto que hace mucho tiempo que no cocino. Cocinaba cuando estaba casada, dejé de cocinar y ahora he vuelto hacerlo».

En las quinielas suenan otros rostros como Ana Obregón, Ana Milán o el actor Félix Gómez, que se irán desvelando en los próximos días. Pero los rivales no es algo que a Roncero le preocupe, ya que conoce bien el formato y sus bases además de tener un don especial para conectar con los alumnos sean o no famosos. Tamara, pupila aventajada, va dispuesta arrebatarle la corona a Ona Carbonell, ganadora de la última edición. Queda poco para que la escuchemos pronunciar el ya popular «sí, chef».