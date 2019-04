Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa: todos los secretos de su relación, al descubierto La pareja ha concedido una entrevista en exclusiva a una revista peruana

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han sorprendido en el día de hoy al publicarse una inesperada entrevista muy personal en la que la pareja ha contado los detalles sobre su relación y las dificultades que atravesaron al inicio del noviazgo.

Empezaron a salir hace cuatro años, enfrentándose a una situación difícil. Cuando aún no estaban juntos, el editor de una revista consiguió hacerles unas cuantas fotografías juntos en la casa de Enrique Iglesias, en Miami: «Le dije que ya estaba cansada. La gente acababa de estar liándome con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y yo no quería empezar con otro rumor», explica Preysler.

Sin embargo, al final consiguieron que las imágenes no vieran la luz: «Lo que nos salvó fue la terraza de Enrique, que está techada. Puede parecer una tontería, pero ese detalle es una diferencia importante», asegura. «Si un juez llegaba a considerar ese lugar como un interior de una casa, podría acusar a la revista de atentado contra la intimidad y condenarla a pagar una indemnización millonaria. El editor pudo hacer las consultas legales y por eso prefirió no arriesgarse a publicar las foto», zanja sobre este asunto.

El noviazgo también levantó ampollas con la familia del escritor, pues hubo muchos rumores sobre cómo había sido la ruptura con la que fuera su mujer, y asegura que aún hay «temas tabú» entre ellos. «Pero poco a poco, he ido restableciendo una relación amistosa y cordial con buena parte de mi familia. No con todo el mundo pero sí con buena parte. Eso es muy importante. Sobre todo porque tengo cinco nietas y un nieto. No me los quiero perder», explica, según recoge «El País».

En las líneas del reportaje se aprecia la complicidad entre ellos, a pesaer de que Preysler asegura que ella es «más de izquierdas».