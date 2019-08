Naomi Campbell rompe su silencio y habla de su relación con Jeffrey Epstein La modelo ha confesado que conocía al pedófilo pero que no era consciente de las acciones depravadas que llevaba a cabo

Una famosa más incluida en el caso del fallecido Jeffrey Epstein.Naomi Campbell ha admitido que conocía al sujeto pero que no era consciente de las acciones depravadas que llevaba a cabo, según ha confesado en un vídeo de Youtube donde aparece sentada en una silla en lo que parece ser una entrevista con una periodista no identificada.

La modelo compartió la publicación de cinco minutos en la que quiso aclarar y poner fin a los rumores de amistad que tenía con el pedófilo, un delincuente sexual el cual se ahorcó en su celda a principios de mes y valoró sus propios actos como «indefendibles» y «repugnantes». «Sí, lo conocía. Mi ex novio Flavio me lo presentó en mi 31 cumpleaños. Siempre estuvo al frente y al centro en los shows de Victoria's Secret (...) Lo que Epstein ha hecho es indefendible, y cuando lo escuché me enfermó el estómago como todos los demás», dice Campbell. Cuando se le pregunta a la modelo si tenía sospechas de los crímenes de Epstein, ella respondió: «No.Y lo que ha hecho es inexcusable, y cuando escuché lo que había hecho, mi estómago enfermó».

La respuesta de este vídeo hace referencia a las declaraciones que el «Mail on Sunday» hizo en un artículo sobre las conexiones de los famosos con el condenado. El periódico británico también mencionó a otros personajes del mundo del espectáculo como Maxwell, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, todos con antecedentes penales.

«Siempre he dicho que no soy una santa. Soy una trabajadora en progreso. Pero no me tomarán como rehén», dijo sobre el artículo, que también destacó sus vínculos con el presunto violador en serie Harvey Weinstein.

No hay pruebas de que la modelo conociese las actividades ilegales de Epstein pero sí de que ella pasó un tiempo en la compañía tanto del deshonrado financiero como de su amiga Ghislaine Maxwell, quien también estuvo en la fiesta.

Campbell será honrada en una gala en el Royal Albert Hall de Londres el próximo diciembre por su labor humanitaria. El artículo, redactado por Adam Luck, ponía en duda si la modelo merece este premio ya que no es digno debido a esta conexión con el fallecido. «No voy a parar y no seré socavada ni haré que mi equipo sea socavado por todo el maravilloso y gran trabajo y por todas las personas que han colaborado y apoyado la causa», defendió ante la crítica.