Nacho Palau rompe su silencio y arremete contra Miguel Bosé El valenciano ha confesado que no le parece bien la forma de actuar que ha tenido su expareja

Nacho Palau, la expareja de Miguel Bosé, ha roto su silencio después de que hace varios meses pusiese punto y final a su relación con el cantante. El escultor, aún estando en plena lucha judicial por sus hijos, siempre ha tratado de llevar el tema con discreción, pero esta vez ha decidido pronunciarse al respecto.

Nacho ha confesado que no le ha sentado bien ver cómo Miguel acudía con sus mellizos a un acto público, tras el que se publicaron las primeras imágenes de sus retoños, pues él no le había dado su consentimiento: «No me ha hecho ninguna gracia, pero cada uno...».

Palau demandó a su expareja a finales del año pasado, con el fin de que sus hijos no estuvieran separados, petición que la jueza admitía a trámite. «No sé cuánto queda para el juicio, aunque estoy tranquilo. A mí me gustaría que se resolviera pronto, pero no sabemos nada todavía. Se está retrasando muchísimo. Mis abogados están recurriendo a la justicia para que se agilicen las cosas lo antes posible, pero no podemos hacer nada» expresaba Palau.

El valenciano, a día de hoy, no ve posible que exista una reconciliación con el intérprete. El escultor ha expuesto que su único deseo es que todo el mundo sea feliz y sus hijos estén juntos.

Al contrario de las declaraciones que hacían referencia a Miguel Bosé, para Lucía Bosé, su exsuegra, sólo ha tenido palabras buenas: «Le tengo mucho cariño a Lucía. Yo creo que nunca me he llevado mal con nadie. No soy de follones ni de nada, he sido muy normal siempre».