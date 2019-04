Mtmad El peor momento en la vida de Aurah Ruiz: «Siento que me muero» Los espectadores pudieron conocer un poco más acerca de las dificultades que atraviesa como madre

La continua batalla entre Aurah Ruiz y su expareja, Jesé Rodríguez parece no terminar nunca, sobre todo en lo que respecta al cuidado de su hijo Nyan. El pequeño nació con una enfermedad y necesita estar vigilado las 24 horas del día.

Durante la participación de Aurah en «GH VIP», los espectadores pudieron conocer un poco más acerca de las dificultades que atraviesa como madre.

Pues bien, a pesar de que sus padres al principio intentaron mantener a su hijo al margen de la opinión pública, Aurah decidió romper su silencio y ha grabado varios vídeos en su canal «Mtmad» en el que muestra su día a día con Nyan a su cargo y aprovecha para lanzar dardos envenenados al futbolista. «Estoy agotada, no puedo más, llevo una semana sola con mi hijo y no puedo más», comenzaba diciendo en su último vídeo. «Mis padres también tienen su vida y su trabajo y están agotados», dice antes de cargar contra su ex y padre del pequeño. «Se ha encargado de ir quitándonos poco a poco la vida a mí y a mi familia. Y yo llega un punto en que no puedo más y no sé si voy a poder más. Cuanto más intento que me ayuden, quien tiene que ayudarme, más desaparece del mapa».

La enfermedad de su hijo no es diabetes sino una enfermedad sin cura y que «vive y vivirá siempre con nosotros». Esta patología congénita hace que Nyan sufra bajadas de azúcar muy severas. «Me siento totalmente desesperada. Cuando llevo muchos días así, exploto. Solo tengo ganas de llorar. Todo no es tan bonito como parece, esto es super duro. Cuando mi familia no puede ayudarme, siento que me muero. Estoy sintiendo como que me va a dar un infarto, no puedo más», dijo la joven.