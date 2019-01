La mala suerte de Aurah Ruiz en el amor: de su enfrentamiento con Jesé a su nula relación con Suso La canaria ha visto cómo se rompe su idilio con su compañero de «GH VIP» tras salir de la casa de Telecinco

Aurah Ruiz no tiene suerte en el amor, al menos de momento. La joven sigue sin entender qué ha pasado con su relación con Suso, cómo han podido caer en el olvido los arrumacos que intercambiaron en «GH VIP» mientras ambos decían que se querían.

«Yo no sé qué le he hecho tan malo», ha lamentado la joven en «El programa de AR», tras reconocer que no sabía nada del que fue su pareja durante el concurso. «Me siento utilizada por haber estado en esa casa con una persona que me decía unas cosas que no eran reales», se queja.

La canaria reconoce que «tenía una ilusión» pero que ahora mismo está «cabreada». Especialmente después de que Suso ni siquiera le felicitara la Navidad, cosa que sí ha hecho con Makoke o Ángel Garó, dos de los exconcursantes de esta edición.

Ruiz ha aprovechado para confirmar, una vez más, que Suso sí ha estado con alguien tras salir de la casa, una joven de la que recalca es morena.

Su fallida historia de amor con Suso vuelve a dejar a Aurah con el corazón roto, tras su desastrosa relación con el exfutbolista Jesé Rodríguez, padre de su hijo Nyan. Tras el nacimiento del pequeño, aquejado de una enfermedad crónica, Aurah ha denunciado en varias ocasiones a través de Instagram su nula relación con el canario, a quien además ha acusado de forma reiterada de no hacerse cargo de los gastos que acarrea el tratamiento del pequeño.