Meghan Markle, criticada por escribir sus propios discursos El marcado tono feminista de las palabras que dice en público ha llevado a muchos a ver con malos ojos que Markle prescinda de los expertos del palacio de Kensington

ABC

Actualizado: 21/11/2018 19:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se ha abierto la puerta para criticar a Meghan Markle. Desde que su asistente personal dejara el puesto apenas seis meses después de empezar a trabajar junto a la duquesa de Sussex, mucho se ha escrito sobre su carácter fuerte, que parece ha cambiado muchas formas de trabajar en el palacio de Kensington.

Según un programa de la cadena ABC, la esposa del Príncipe Harry prepara sus propios discursos. De hecho, uno de los periodistas de la cadena que siguió a los duques durante su reciente tour por Oceanía notó que Meghan llevaba notas escritas a mano por ella misma cambiando varias cosas.

«Pregunté a una fuente de palacio y me confirmó que Meghan trabajó durante días en ese discurso», afirmó el reportero. Un hecho que no habría supuesto ninguna crítica, seguramente, sino fuera por el marcado tono feminista que la duquesa impone en sus discursos.

No son pocos los que se quejan de que Markle sigue siendo una estrella de televisión más que un miembro de la Familia Real, y que no se comporta representando a los Windsor. Fuertemente criticada, hay quien no ve con buenos ojos que la esposa del Príncipe Harry deslice sus opiniones políticas cuando pertenece a una familia que jamás debe dejar ver lo que piensa.