Malú «Me han pedido que haga reguetón, pero tengo principios» Presenta «Oxígeno» en medio de la polémica por su rifirrafe con Amaia Montero

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Madrid Actualizado: 01/10/2018 01:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La reina del pop español vuelve con nuevo disco, «Oxígeno», y una gira que arrancará el 19 de octubre en Málaga. Muy sonriente, con unos kilitos de más muy apropiados, y pisando el firme de un hotel madrileño sobre unos zapatos de tacón «tan bonitos como matadores», la cantante madrileña Malú toma asiento y lía un par de cigarros para charlar con entusiasmo sobre el proceso creativo y de grabación que acaba de culminar. Después de la entrevista le pedimos que opine sobre la polémica con Amaia Montero, pero prefiere no decir «nada». La exvocalista de La Oreja de Van Gogh se sintió ofendida por las siguientes palabras de Malú: «Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada?». La guipuzcoana sintió que la tildaba de «gorda». Durante la charla con Malú, a esta tampoco se le vio demasiado cómoda hablando sobre otra compañera de sello, Rosalía.

Se le ve guapísima.

¿En serio? Muchas gracias. He cogido un poco de peso, y me queda mejor en la cara. Si no me quedo como consumida (risas).

¿Hubo tira y afloja con su compañía, acerca de «latinizar» su sonido con reguetón?

Hubo una pequeña confusión, un momento en que me dijeron que por qué no llevaba mi música hacia otro sitio. Pero soy una persona fiel a sus principios. No significa que no me gusten esos estilos musicales, pero lo que publico en un disco luego lo tengo que defender, y tengo que sentirme bien con mis canciones, cómoda. Sí he querido jugar más con sonidos electrónicos, pero cada canción es un mundo. Hay cosas electrónicas, pero también hay mucha tierra, que es algo que llevaba tiempo sin mostrar en mis discos. No ha habido tanta pelea con la compañía, yo creo que ellos han tenido claro que yo hay ciertas cosas que no puedo hacer, por no faltarme a mí misma. Por muy divertidas que me parezcan, para mí no las veo. Además, lo que tenía que contar ahora era más profundo.

Menciona la palabra «tormenta» en varias canciones.

Sí, es que yo creo que algunos tenemos tendencia a llenarnos de tormentas. Ahora vivimos un mundo muy irreal, una realidad camuflada, o mejor dicho filtrada, como las fotos de los móviles. No es que yo sintiera la responsabilidad de decir algo sobre esto, pero sí siento que hay mucha gente como yo que no tiene una vida tan activa, tan feliz, siempre guapa y pasándolo bien para estar contándolo todo el rato. Creo que la gente que no se ve ubicada en eso puede sentirse atormentada, frustrada por no cumplir lo que la sociedad espera de ella.

El momento álgido llega en «Llueve Alegría», homenaje a Paco de Lucía a dúo con Alejandro Sanz.

Por primera vez en casi cinco años, quise expresar mi dolor por la pérdida tan dura que sufrimos en mi familia. La canción nació sin dramatismo, con alegría, porque él no era nada dramático. Hice la canción en Miami con Claudia Brant, y al volver a España se la enseñé a Alejandro. Los dos nos emocionamos mucho y me pidió cantarla conmigo. Era algo pendiente, y ha surgido de una forma tan mágica… Ha sido muy bonito.

Una de las canciones más intensas del disco es «Amor Enemigo». ¿Se refiere a una persona concreta?

Es un tipo de amor. Es cuando tú sientes un amor que se te queda clavado en el alma, pero para esa persona a la que amas, tú eres algo del pasado y ya no puedes hacer nada.

¿Qué le parece Rosalía?

¿Pero por qué todo el mundo me pregunta por Rosalía? ¿Pobrecita mía, qué le pasa? Es que no lo entiendo, ¿por qué hay drama con ella? No entiendo muy bien el por qué.

Como tantas estrellas internacionales se han rendido a sus pies…

Y a los demás eso nos molesta, ¿o qué?

No… quería saber qué le parece.

Me parece una niña que ha salido en el momento perfecto, con una fusión fresca y haciendo lo que le da la gana. Me alegro por ella.