Kevin Spacey, en libertad bajo fianza tras ser inculpado de agresión sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey ha comparecido este lunes ante un tribunal de Nantucket (EE.UU.) por una presunta agresión sexual cometida en 2016 a un joven de 18 años en un bar de esa localidad. Tras una vista de diez minutos, ha quedado en libertad bajo fianza, a la espera de jucio, que se celebrá el 4 de marzo.

Spacey se declaró «no culpable» de dichos cargos, tal y como ya habían adelantado sus abogados, quienes presentaron en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado del estado de Massachusetts, en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad. La única palabra que ha pronunciado Spacey durante toda la vista ha sido «Gracias».

Uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, aseguró que en julio de 2016 sufrió una supuesta agresión sexual por parte del actor, que incluyó tocamientos e insinuaciones. Al parecer, Kevin Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol en EE.UU. son 21 años-, le habló sobre el tamaño de su pene y le insistió varias veces para que el joven fuera a su casa.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero y le desabrochó sus pantalones, al tiempo que le hizo tocamientos en el pene. El joven publicó una grabación de parte del encuentro en la red social Snapchat y envió a su novia un vídeo, que más tarde fue verificado por las autoridades.

Precisamente el 24 de diciembre, cuando saltó la noticia sobre la citación judicial en Nantucket, el protagonista de «House of Cards» publicó un vídeo en su canal de Youtube titulado «Let me be Frank», donde durante tres minutos se metió en la piel de uno de sus personajes más conocidos, Frank Underwood (presidente de EE.UU. en la ficción), para lanzar un mensaje en el que negaba cualquier comportamiento incorrecto.

«No hay duda de que no voy a pagar el precio por cosas que no he hecho. Ustedes no creerían lo peor sin evidencia, ¿o sí?», preguntaba. «Ustedes no se apresurarían a sacar conclusiones sin conocer los hechos», afirmó en su primera aparición pública desde que surgió la primera acusación de abuso sexual en su contra en noviembre de 2017. «Claro está que algunos lo creyeron todo. Ellos solo están esperando con ansia escucharme confesarlo todo», agregó.