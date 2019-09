Jennifer López, criticada por ser vegana y vestir ropa de piel Un grupo de activistas reprochó la actitud de la cantante en el Festival de Cine de Toronto mientras desfilaba por la alfombra roja

El pasado sábado, Jennifer López acudió al Festival de Cine de Toronto para presentar su nueva película «Hustlers». La arista, quien acudía ilusionada a la gala, tuvo que toparse con una sorpresa que no resultó muy agradable para ella.

«Deja de ponerte pieles», «Tienes sangre en tus manos» o «Jennifer López odia a los animales» fueron algunas de las palabras que pronunció a gritos un grupo de activistas de Peta, una organización estadounidense que lucha por los derechos de los animales, cuando JLO desfilaba por la alfombra roja del festival. Sin embargo, al ver que la actriz hacía caso omiso a lo sucedido y seguía con su cometido de esa noche, los activistas optaron por lanzar carteles cuando la cantante se dispuso a abandonar la alfombra roja.

Toda esta polémica ha surgido a raíz del tráiler del último proyecto profesional de la actriz, en donde aparece luciendo un abrigo de piel. A pesar de que los productores de la película, por el momento, no han aportado detalles sobre el material con el que estaría fabricado la prenda, los activistas al ver esas imágenes decidieron organizar esa manifestación en señal de protesta.

En caso de que la piel fuese real, no sería la primera ocasión en la que la actriz vestiría con ropa de este tipo de tejido. Sin ir más lejos, en su última gira, «It's My Party», la cantante lució un abrigo largo de piel de zorro dorado hecho a medida, que tenía un coste de 27.500 dólares (casi 25.000 euros). Además, en sus redes sociales también ha hecho alarde de su pasión publicando fotografías en las que aparece con pieles, un aspecto que enseguida despertó el enfado de muchos de sus seguidores: «Deberías saber que no necesitas pieles para tener un estilo salvaje», «Por un animalito sacrificaron tu abrigo«, «¿Cuándo vas a empezar a ser un ejemplo?» o «Lástima que tenga esa parte tan oscura de su personalidad» fueron algunos de los mensajes que recibió la artista en su cuenta Instagram.

Estas críticas contra la cantante son cada vez más habituales. Muchos la tachan de hipócrita, pues Jennifer López dice ser vegana. Por eso, los activistas no entienden como la artista se alimenta a base de productos que no provienen de los animales y sin embargo, viste con pieles.