Jennifer Lopez deslumbra con su papel de bailarina exótica en Toronto

Actualizado 09/09/2019 a las 00:32

En temporada de Oscars nos encontramos siempre con alguna sorpresa, ayer, sin lugar a dudas, descubrimos a Jennifer Lopez (conocida como JLo) y su interpretación en «Hustlers», que es lo más comentado en el Festival de Toronto por crítica y público. Jennifer Lopez baila en su primera escena de la cinta el tema «Criminal» de Fiona Apple con un tanga plateado y el público queda hechizado por ella y su personaje Ramona. En una interpretación que podría llevarla a conseguir su primera nominación al Oscar como mejor actriz secundaria, Lopez demuestra la energía de su talento y porqué es la artista del momento.

«He tenido mucha suerte. He sabido mantener mis pies en el suelo cuando mi vida despegó y se convirtió en una vorágine. A pesar de lo que he vivido, me considero una persona humana con muchos valores, sencilla. Sin duda he alcanzado el éxito, pero no me olvido de que tengo debilidades, creo que en este momento me acepto más a mí misma».

«Hustlers» es una comedia dramática dirigida por Lorene Scafaria que cuenta como un grupo de bailarinas exóticas se monta su propio negocio para sobrevivir a la crisis del 2008. «Hay sed por este tipo de historias. Hemos visto la camaradería masculina durante décadas, creo que ha llegado el momento de dedicar esa atención a las mujeres. Son antihéroes al estilo Robín Hood que sitúan a las mujeres en el centro de la narración», dijo la actriz. «Me siento muy orgullosa de todo el elenco, de la directora, de cada mujer que ha participado en este filme. Como productora y protagonista no puedo esperar a compartir la cinta con el publico», confesó Lopez en Toronto después de recibir una cerrada ovación en la gala del estreno.

Lopez está acompañada por Constance Wu y Cardi B, sin embargo es su presencia (no deslumbraba así en un filme desde el rodaje en 1998 de «Un romance muy peligroso») lo que realmente seduce desde la pantalla. «Este es un personaje dedicado a las mujeres trabajadoras, a las amigas, a la familia. Sus decisiones son alegato de supervivencia», admite Lopez quien tuvo que aprender su rutina en la barra en menos de seis semanas. «Ha sido el trabajo más difícil de toda mi carrera. Piensa que los acróbatas que trabajan la barra o las bailarinas exóticas tienen una vida de preparación, yo tuve que aprender en seis semanas y pretender que sabía lo que hacía».

A sus 50 años, JLo nos deja con la boca abierta por su espectacular físico. «Creo que las mujeres hoy en día envejecen de otro modo, con otra actitud. Se las ve tan en forma como las de veinte y ha cambiado la idea de como se las percibe», sentencia. «Eso es muy sexy para los hombres tengan la edad que tengan».

Su interpretación demuestra que es una de las artistas más versátiles de su generación. Es una marca: «Con la fama el mundo a tu alrededor se hace más pequeño. Mi familia es lo más importante. Quiero dedicar esta película a las mujeres de mi vida, a mis primas, a mi madre, a mi abuela. Entiendo que tiene mucho más poder decir que no a decir que sí. Eso me ha hecho ser una mujer más feliz para mí y para mis hijos», asegura.