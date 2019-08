Instagram El sensual vídeo con el que Aurah Ruiz manda un recado a todos sus «haters» La ex del futbolista Jesé ha querido demostrar que de vez en cuando es bueno plantarle cara a todos aquellos que constantemente le critican e insultan

Aurah Ruiz (29 años) siempre ha dejado claro que no tiene pelos en la lengua. Dice lo que piensa y poco le importa lo que opinen los demás. Podría decirse que incluso se atreve a seguir los pasos de Cristina Pedroche, Laura Escanes u otras tantas «celebrities» que están hartas de hacer oídos sordos a la gran cantidad de reproches y malas palabras que reciben día a día, y que han tomado la decisión de mostrarse tal y como son en redes sociales sin preocuparles el qué dirán.

Pues eso es precisamente lo que ha hecho la ex del futbolista Jesé Rodríguez. La joven ha subido un video muy sensual y explosivo de ella misma mientras toma el sol en la piscina y luce un bikini cuanto menos favorecedor. Ha sido con esta publicación de Instagram donde ha aprovechado para dedicarle unas palabras a todos aquellos que no paran de criticarle e insultarle por cada cosa que hace o dice.

Ruiz ha querido mandar así un «recadito» para sus «haters» en toda regla, de lo más contundente y con el que la canaria ha dejado con la boca abierta a más de uno. Un mensaje que no tiene despercidio alguno, sobre todo por la enorme cantidad de emoticonos que ha empleado para dejar aún más claro el mensaje que pretendía transmitir a sus seguidores.

«Te gusta lo que ves? dale like. No te gusta lo que ves ? Hazme el favor y salte ya de aquí. Crees que me importa tu mala opinión ? o tu mal comentario en mi foto ? Por favor me das risa. Si quieres te indico la salida. Besos chao. Sin filtro haters. Pero si, soy feliz como soy, jamás dejaré de ser yo, de subir lo que se me dé la gana y de vivir mi vida como la quiera. Mientras tanto has la digestión», ha escrito la canaria en su publicación de Instagram