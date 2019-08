Mtmad Aurah Ruiz se pronuncia sobre su polémico ingreso hospitalario La exnovia de Suso suele acudir mucho al hospital debido a que su hijo padece una enfermedad rara

Los hospitales son un lugar bastante concurrido por Aurah Ruiz ya que debido a los problemas de salud que padece su hijo Nyan, fruto de su relación con Jesé Rodríguez, ha tenido que hacer numerosas visitas. Sin embargo, esta vez era ella quien hacía saltar las alarmas tras publicar una imagen donde mostraba su brazo con una vía y, como prometió en su momento, ha dado más detalles de lo ocurrido.

A través de su canal de «Mtmad» ha aclarado las dudas y desvelado la razón por la que tuvo que ser ingresada en el hospital: «Por fin estoy en casa después de un viaje a Madrid de dos días. Quiero explicar por qué estuve tan cansada, el motivo por el que me quedaba dormida…». El trabajo y el viaje le provocaron problemas de salud, pues la exconcursante de «Gran Hermano VIP» se puso enferma por lo que tuvo que acudir a urgencias: «Al final de mi viaje me puse muy malita. Acabé ingresada en el hospital La Paz de Madrid, que tanto me suena porque estuve muchísimo tiempo con el nene». Su ingreso terminó con una serie de pruebas de las que aún espera los resultados.

Aurah Ruiz con una vía en urgencias - Instagram

La exnovia de Suso necesita ayuda con su hijo, que padece una enfermedad rara que le mantiene 24 horas alerta para controlar su azúcar: «La gente me ve en la tele y luego me ve aquí con mi hijo, y lo que no sabe la gente es que para yo estar allí, e irme dos días de la isla, he tenido que hacer muchas noches y muchos días seguidos sin contar con nadie, para que ese fin de semana pudieran ayudarme y se quedaran con Nyan». Parece que el cansancio y la presión a la que está sometida le está pasando factura, aun así no tiene pensado dejar su pasión: la televisión.