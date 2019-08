Instagram El dardo envenenado de Rosa Benito a Rocío Carrasco Este enfrentamiento se ha avivado aún más estos últimos días con motivo de la celebración de la Semana Cultural Rocío Jurado

La relación de Rocío Carrasco, hija de la desaparecida Rocío Jurado, con su familia comenzó a tensarse a partir del fallecimiento de la artista. Actualmente, no mantiene ningún tipo de relación con ellos ni se habla con su hija, Rocío Flores. Pero esta situación no solo afecta a madre e hija, sino que se extiende al resto de sus parientes.

Este enfrentamiento se ha avivado aún más estos últimos días con motivo de la celebración de la Semana Cultural Rocío Jurado, que tiene lugar cada año en Chipiona. Y es que la forma en la que ambos «bandos» tratan de homenajear a «la más grande» es bien distinta. Así, Rocío Carrasco ha vuelto a faltar a esta cita que la familia trata de consagrar como una de las más importantes del verano.

Quienes sí acudieron a la presentación fueron su otra hija, Gloria Camila, José Ortega Cano y su hijo pequeño, así como los hermanos de Rocío Jurado, Gloria y Amador Mohedano. Una reunión que, además de ser fiel reflejo del amor de los suyos, también evidenciaba la falta de su hija mayor.

Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano, tampoco acudió a la cita y su ausencia fue también motivo de críticas. Sin embargo, la ganadora de «Supervivientes 2011» ha salido al paso escribiendo unas bonitas palabras sobre la artista: «Qué bonito hablan todos de ti Rocío. Qué gran legado has dejado, no solo en la música, también en lo personal. Cuántas cosas me vienen a la cabeza de vivencias a tu lado. Sabes una cosa Rocío, que tú nunca morirás, ¿sabes por qué? Porque las diosas nunca mueren, y tú lo eres».

Pero Benito ha querido ir más allá y ha publicado un nuevo mensaje en el que lanza un dardo envenenado a quien en su día fue como una hermana para ella, su sobrina Rocío Carrasco. Lo ha hecho pronunciándose acerca del Museo de Rocío Jurado, una de las piezas clave en la disputa familiar: «¡Qué injusto que esto esté cerrado aún! Un museo que lleva 8 años sin que todas esas personas que adoran a Rocío, mi Jurado, puedan ver esa maravilla. Ella solo quería que su museo estuviera en Chipiona.... ¡Su Chipiona!».

Un claro golpe en la mesa por parte de Rosa Benito, teniendo en cuenta que tanto los Mohedano como José Ortega Cano siempre han insinuado que Rocío Carrasco y Pedro Crrasco han dificultado la apertura del museo por sus pretensiones económicas.