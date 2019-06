El inesperado regalo que Belén Esteban pidió por su boda La «princesa del pueblo» quería que su día fuese perfecto y que no hubiera ninguna discusión entre sus compañeros

ABC Madrid Actualizado: 27/06/2019 17:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ha pasado casi una semana desde la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, pero aún así, los detalles siguen saliendo a la luz. El matrimonio cumplió las tradiciones de boda obsequiando a su familia y amigos con un recuerdo: un abanico para las mujeres y un tarjetero para los hombres. Sin embargo, el regalo más significativo lo disfrutó Terelu, quien recibió el ramo de la novia, no porque vaya a ser la próxima en casarse, sino por los difíciles momentos que había vivido este año, según declaró: «Me llevé la sorpresa más bonita que me he llevado en mucho tiempo».

No obstante, «la princesa del pueblo» no solo hizo regalos sino también peticiones. En esta ocasión, era Mila Ximénez quien confesaba, en «Sálvame», cuál fue el regalo de boda que pidió Belén. La petición no contenía algo material, sino algo más tierno: el respeto entre sus compañeras. «Pidió como regalo de bodas que tuvieran una acercamiento y se portaran bien con Carmen Borrego,Terelu y María Teresa Campos». Al parecer, el deseo de la novia iba dirigido a Kiko Hernádez, colaborador del programa, María Patiño, presentadora de «Socialité», y Belén Rodríguez.

Mila Ximénez en «Sálvame» - ABC

Esteban ha revelado que su gran día fue tal y como ella quería, que el único miedo que no le dejaba estar tranquila era que surgiera algún problema entre sus compañeros. Por ello, la novia pidió como regalo el respeto entre todos y aceptaron: «Dijeron que por supuesto, que no tenían ningún problema», ha dicho Mila.

Pero María Teresa y Jordi González no cumplieron con su palabra y protagonizaron un pequeño momento de tensión que fue el cotilleo de los invitados. La Campos rechazó el saludo al presentador, quien se acercó a darle dos besos, y Teresa lo despreció girando la cara y dándole la mano con un frío «Hola». Lydia Lozano relacionó este roce con el programa «GH Revolution». Hace tres años, Teresa fue invitada a una de las galas como colaboradora y se sintió «ninguneada» por el presentador y apartada, de hecho, abandonó el plató en mitad de la grabación y hasta hoy no se lo ha perdonado a Jordi.