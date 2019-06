Vestido Boda Belén Esteban Belén Esteban de novia: primeras imágenes del vestido de su boda Se desvela una de las incógnitas más esperadas del gran día de la colaboradora

ABC Madrid Actualizado: 25/06/2019 21:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Belén Esteban ha sido la indiscutible protagonista del pasado fin de semana. Tras la mediática boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, celebrada hace dos semanas en Sevilla, la colaboradora estrella de «Mediaset» se dio el «sí, quiero» con su recién estrenado marido, Miguel Marcos, el pasado sábado, en una boda que está generando -aún a día de hoy- una gran repercusión mediática.

Y es que aún quedaba por desvelar la mayor incógnita de su gran día: el vestido de novia. Tal y como informó la propia Belén, finalmente había vendido la exclusiva de su boda a la revista «¡HOLA!». Se esperaba que el traje no saliera a la luz hasta este miércoles -día en el quese emite la publicación- pero finalmente ha sido esta tarde cuando se ha publicado la portada, en la que se puede ver el primer diseño que lució la colaboradora.

¡HOLA!

Sin embargo, todavía queda por conocer cómo fue el segundo vestido que se puso la ex de Jesulín de Ubrique en la fiesta posterior al enlace, que se celebró en la finca «La Vega del Henares», en Alcalá de Henares (Madrid).

Hasta allí se trasladaron no solo los 300 asistentes invitados al enlace, sino también gran cantidad de medios de comunicación y fotógrafos, para conseguir alguna imagen de la blindada ceremonia. Finalmente, fue el paparazzi Diego Arrabal quien consiguió captar el vestido de la novia desde lo alto de una grúa. No obstante, el programa «Viva la vida» decidió no publicar las imágenes por respeto a su compañera de programa.