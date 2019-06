Actualizado 25/06/2019 a las 18:21

Este martes se palpaba la tensión en el plató de «Sálvame». Mila Ximénez y Lydia Lozano protagonizaron un fuerte encontronazo instantes antes de que el programa comenzara, pero la discusión no terminó ahí. «Todo el mundo le ríe las gracias», «Soy la que más me callo» o «¡Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera!» son algunas de las frases que ha dicho Lydia Lozano tras la discusión con su compañera de «Sálvame». Los gritos se han escuchado por toda la redacción del programa. Incluso unos de sus compañeros ha grabado a la televisiva, desquiciada por la situación.

Este «numerito» ha provocado el cambio de la escaleta de «Sálvame». El programa ha aprovechado que tenía las imágenes y las ha compartido con su audiencia. Mientras las veía, Lydia Lozano se quejaba: «Yo que había conseguido tranquilizarme y dejar esto fuera...». La reacción de Mila Ximénez no tardó en llegar: «Me tiene un asco… el llanto funciona muy bien y yo no voy ni a llorar ni a ponerme nerviosa. Ella tiene una enorme capacidad para pasar del ataque de histeria (que iba a llamar al 112) a no sucederle nada».

Las colaboradoras de «Sálvame» dejaron claro que la relación entre ellas no es la mejor. «Yo digo las cosas a la cara, no hago el numerito de salir de la redacción gritando como si hubiera muerto alguien», aseguró Mila Ximénez. «¿Me vas a hablar tú de numeritos? ¿Tú Me parto y me troncho. Tú sí que montas pollos y yo aguanto mucho por educación», le contestó Lozano.

Harta de la discusión, Mila Ximénez cogió su móvil y su cartera, y gritó: «Me voy de aquí. Hoy no voy a trabajar contigo. Me da igual que no me paguen». Rápidamente, Jorge Javier Vázquez intentó tranquilizarla y convencerla para que regresara a plató. Finalmente, Mila se reincorporó al programa escoltada por el presentador de «Sálvame», quien colocó un biombo para evitar que la colaboradora tuviera que ver a su compañera.