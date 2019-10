Se hace viral un vídeo en el que el Príncipe Harry increpa a un periodista Los Duques de Sussex se encuentran en el centro de la polémica tras poner una demanda a «The Mail on Sunday» por la publicación de una carta privada de la exactriz. El hermano del Príncipe Guillermo asegura que no quiere que a su mujer le suceda lo mismo que a su madre, Diana de Gales

Ayer miércoles, el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle pusieron punto y final a su visita de diez días por África. Después de las críticas recibidas por el derroche de dinero, la Duquesa de Sussex utilizó este viaje como una oportunidad para cambiar la opinión de la gente, tratando de dar una imagen más sencilla.

El matrimonio se encuentra en el centro de la polémica después de que anunciar que había interpuesto una demanda a «The Mail on Sunday» por la publicación de una carta privada de la exactriz. Un comunicado en el que el hermano del Príncipe Guillermo aseguraba que no quería que le sucediese lo mismo que a con su madre, Diana de Gales. Estas acciones legales emprendidas por los duques han hecho estallar Piers Morgan, periodista -y ya conocido detractor de Meghan- que, en un texto recogido por el «Daily Mail», carga sin piedad contra ellos: « Deja de hacerte la víctima, Harry: tú y Meghan atrajisteis a la prensa negativa hacia vosotros y justo cuando cambian las cosas, lo arruináis todo».

Su guerra con la prensa no ha hecho más que empezar y ayer por la mañana, el nieto de la Reina Isabel II regañó a un reportero de televisión por hacerle una pregunta durante su visita a un hospital de Malawi. El periodista en cuestión era del «Sky News» llamado Rhiannon Mills, le hizo una pregunta no programada mientras este se subía al coche a la salida del centro de salud. «De esta breve conversación, ¿qué esperas lograr de ella?», le dijo. «"¿Qué? Pregúntales», respondió Harry. «¿Es importante que vengas a hablar con ellos?», a lo que el Príncipe cambió el gesto y dijo visiblemente molesto: «Rhiannon, no te comportes así».