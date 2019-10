El «Daily Mail» recoge los duros ataques contra los Sussex: «No vayáis de víctimas» Piers Morgan carga duramente contra el Príncipe Harry y Meghan por las últimas acciones legales que han emprendido contra la prensa

Los Duques de Sussex se han cansado de copar titulares en los medios sensacionalistas. Meghan Markle ha emprendido acciones legales contra «The Mail on Sunday» por la publicación de una carta privada que formaría parte, según los abogados de la mujer del Príncipe Harry -el bufete de abogados Schillings-, de «una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo».

Estas acciones legales emprendidas por los duques han hecho estallar Piers Morgan, periodista -y ya conocido detractor de Meghan- que, en un texto recogido por el «Daily Mail», carga sin piedad contra ellos: «Deja de hacerte la víctima, Harry: tú y Meghan atrajisteis a la prensa negativa hacia vosotros y justo cuando cambian las cosas, lo arruináis todo».

El conocido presentador comienza su texto, que es toda una declaración de intenciones, hablando de las maravillas del viaje de Meghan y Harry por África y el lavado de imagen que ha supuesto para ellos y se pregunta el porqué de este repentino ataque a la prensa: «Lo que me irritó fue la declaración histéricamente exagerada que los Sussex decidieron lanzar para acompañar su demanda. Honestamente, es una de las formas más extraordinarias de despotricar que he leído de alguien de la Familia Real, y una de las más inexplicables».

«Esto me parece otro fallo catastrófico del responsable de relaciones públicas, uno que ha arruinado todo el buen trabajo que han hecho para reconstruir su imagen maltratada después de un largo período de críticas sostenidas», continúa, y remata asegurando que son ellos mismos quienes han atraído las críticas más duras hacia ellos. Como ejemplos, cita la costosa -gratuita para ellos- reforma de su casa pero que luego no se dejen fotografiar en Wimbeldon o el hecho de que se «gastarse 500.000 dólares en un 'baby shower' para, poco después, publicar un Tweet sobre la pobreza».

En sus líneas, Morgan carga sin piedad contra Harry, a quien acusa de intentar hacerse la víctima, para terminar culpando a Meghan de todo. Y es que el periodista y la exactriz de Hollywood fueron muy buenos amigos hasta que, según él, ella decidió «ignorarle». «El viejo Príncipe Harry, el valiente soldado y el fiestero amante de la diversión, nunca habría arrojado tanta tontería. Pero lamentablemente, ha sido influenciado por Meghan y eso significa que cuando no está pontificando piadosamente sobre los problemas del despertar progresivo, está jugando su rol de víctima».