Eva González estalla contra una reportera: «Estás haciendo preguntas con maldad» La mujer de Cayetano Rivera lleva meses enfrentándose a los rumores que apuntan a una posible mala relación con Lourdes Montes, la mujer de su cuñado, Francisco Rivera

Eva González, la mujer de Cayetano Rivera, lleva meses enfrentándose a los rumores que apuntan a una posible mala relación con Lourdes Montes, la mujer de su cuñado, Francisco Rivera. Pese a que en diversas ocasiones, tanto los toreros como ellas mismas han intentado hacer oídos sordos sobre esta cuestión, hay ciertos comportamientos que dejaban claro que existe un distanciamiento entre ambas.

Cansada ya de la polémica, la presentadora de «La Voz» se ha pronunciado al respecto en su última aparición pública , donde se ha enfrentado con una reportera de Telecinco. «Qué pesadez, de verdad. Claro que no», respondía a la pregunta de si había mala relación entre las cuñadas. «Todo es mucho más fácil, más sencillo y tiene una explicación muchísimo más natural de lo que vosotros veis».

Eva González y Lourdes Montes - Gtres

Ante esta respuesta, la periodista continua en su empeño y le pregunta si no acudió a la presentación del desfile de Lourdes porque no se lo había contado, tras lo cual Eva estalla: «Mira, estás haciendo unas preguntas con una maldad... (…) Vivimos en ciudades distintas, no podemos vernos todos los días. Nuestra relación es buenísima, pero ella no sabe a la hora que grabo. ¿Tú sabes a la hora que graban todos tus amigos? ¿Los que viven en una ciudad distinta a la tuya y todo? ¿Sí? Hija, pues tú tienes mucho más tiempo que yo para saberlo y mucha más información».