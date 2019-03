Eva González, sobre su relación con Lourdes Montes: «No, no somos amigas» La mujer de Cayetano Rivera se ha pronunciado sobre los rumores que afirman que mantienen una mala relación

Eva González, la mujer de Cayetano Rivera, lleva meses enfrentándose a los rumores que apuntan a una posible mala relación con Lourdes Montes, la mujer de su cuñado, Francisco Rivera. Pese a que en diversas ocasiones, tanto los toreros como ellas mismas han intentado hacer oídos sordos sobre esta cuestión, hay ciertos comportamientos que dejaban claro que existe un distanciamiento entre ambas.

Cansada ya de la polémica, la presentadora de «La Voz» se ha pronunciado al respecto en su última aparición pública «Qué pesadez con el tema. No, no somos amigas, evidentemente vivimos en ciudades distintas, pero tenemos una relación buenísima», afirma, según recoge «Jaleos». Además ha sentenciado lo siguiente: «Vamos a relajarnos todos un poco con el tema».

Recientemente un reportaje publicado en la revista «¡HOLA!» hacía saltar las alarmas, pues en sus páginas se aseguraba que había una guerra abierta entre ambas. De hecho, este reportaje no hizo sino confirmar algo que para muchos era evidente. Y es que pocos se explican por qué González no acudió al evento en el que su cuñada presentaba sus nuevos diseños, ya que se encontraba allí mismo. «Justo mañana torea (Cayetano) y me tengo que ir para casa para quedarme con el bebé, así que no podré estar», justificó en su momento.

Sin embargo esta no era la primera vez que la mujer de Cayetano se ausentaba de un acto familiar. Eran muchos quienes se preguntaban, por ejemplo, por qué aun no conocía a su sobrino Curro, que nació hace unos meses, y al que el matrimonio aún no había acudido a visitar: «No he podido, estoy en plenas grabaciones. Lo he visto por fotos, pero estoy deseando de darle un achuchón», explicó.