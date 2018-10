Eugenia Martínez de Irujo, irreconocible en su último acto público La hija de la desaparecida duquesa de Alba sorprendió a todos con un llamativo cambio de look

ABC

Su rostro es en uno de los más populares del panorama nacional. No hay mes en el Eugenia Martínez de Irujo no protagonice algún titular debido a la familia de la que proviene.

La hija de la desaparecida duquesa de Alba acudió anoche al estreno del musical «El Médico» donde sorprendió a todos con un llamativo cambio de look. La ex de Fran Rivera ha decidido cortar por lo sano y alisarse su particular melena rubia y dejarse flequillo. Además de esto, se ha notado un chocante cambio físico en Eugenia Martínez de Irujo, y es que la madre de Tana Rivera ha adelgazado notablemente. Atrás quedaron sus peculiares mofletes que dejaban ver unos pequeños hoyuelos a ambos lados de la boda.

Eugenia Martínez de Irujo - Gtres

Su rostro refleja la felicidad de la hija de la duquesa de Alba que ha visto cómo su hija ha decidido volver a vivir con ella en Madrid después de que la joven anunciase a principios de curso que se mudaba a Sevilla junto a su padre y su mujer, Lourdes Montes, con la esperanza de centrarse un poco más en sus estudios en la capital andaluza. Sin embargo, una semana después el diestro confirmó que su hija dio marcha atrás a sus planes. «Se instaló aquí, pero ha tomado la decisión de volverse. Lo imoprtante es que donde esté que se forme», explicó el torero, quien aprovechó para aclarar que la decisión no tuvo nada que ver ni con él ni con su exmujer, sino que ha sido cosa de la propia Tana, quien no se vio adaptada a su nueva ciudad. «No ha habido ninguna pelea entre nosotros. A mí me da muchísima pena porque era la ilusión de mi vida, pero no ha podido ser. La decisión es de ella», zanjó el torero.