El drama de Concha Velasco: obligada a vender su casa para pagar a Hacienda La actriz vallisoletana cuenta en primera persona que por fin ha saldado la deuda que mantenía con el Fisco

ABC

No es una novedad los problemas que muchos rostros conocidos, tanto nacionales como internacionales, tienen con Hacienda. Concha Velasco (79 años) ha sido la última en contar el sufrimiento que ha supuesto para ella pagar al temible Fisco. La aclamada actriz ha tenido que vender su casa de la calle de Princesa de Éboli de Madrid para pagar la deuda que mantenía con Hacienda, como ella misma ha relatado en una entrevista con la revista «Semana». Una decisión que no ha sido nada fácil para ella. «He llorado mucho, pero de todo se sale», reconoce Concha Velasco.

Era uno de los problemas de su vida que más le preocupaban hasta el momento, pero por fin ha conseguido solucionarlo. «Ya no tengo ninguna deuda, puedo dormir tranquila», dice la actriz. Tras la venta de la casa ha tenido que mudarse a un piso de alquiler, pero pese todo es optimista porque se ha quitado de encima este peso.

Velasco y Marsó, en 1999 - ABC

Sus problemas económicos comenzaron por su relación con el que fue su marido, Paco Marsó, con el que estuvo casada más de 25 años. Cuando se casaron, en 1977, el actor quiso encargarse del patrimonio y los negocios de Velasco, lo que no le salió nada rentable. Como ella misma confesó en alguna ocasión, su relación fue nefasta para su economía. Fue al hombre que más amó pero también el que más la hizo sufrir. Las infidelidades de Paco Marsó y su afición al juego, que causaron buena parte de los problemas económicos de la pareja, agravados por inversiones fallidas, marcaron el matrimonio. «Al divorciarme he ganado que cuando suena el timbre de casa no piense que es una citación judicial», llegó a decir en una entrevista.

Un mujeriego

Marsó llegó a reconocer en televisión en 2006 que le había sido infiel a su esposa con profesionales del sexo, además de decir que en el casino había noches que podía perder casi un millón de pesetas. Aunque sin duda lo que más dolió a la actriz fue cuando aseguró que veía a Concha Velasco como una hermana y que llevaban siete años durmiendo separados. El actor y productor de espectáculos falleció el 5 de noviembre de 2010, víctima de un derrame cerebral en Málaga.