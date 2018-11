El divorcio fallido de Robert De Niro: infidelidades, peleas y test de drogas En 1998, el actor y su mujer, Grace Hightower, protagonizaron una encarnizada pelea en los tribunales para disolver su matrimonio

Este miércoles saltaba la noticia: Robert De Niro y su mujer, Grace Hightower, ponen punto y final a más de 20 años como pareja. El actor y su mujer y madre de dos hijos pequeños llevan meses separados y ahora han decidido hacerlo oficial.

Pero esta no es la primera vez que De Niro y Hightower quieren seguir caminos separados. La pareja contrajo matrimonio en 1997, mientras el actor peleaba con su exmujer, Toukie Smith, por la custodia de sus dos hijos. Al poco de darse el «sí, quiero», nació el primer hijo de la pareja, Elliott De Niro. Y cuando el pequeño no había cumplido ni el primer año de vida, el matrimonio comenzó los trámites del divorcio.

Según alegó Hightower, pilló a su marido saliendo de un cuarto de baño a su marido, junto a una mujer que se abrochaba rápidamente la blusa. El episodio, que ocurrió en el yate de Marc Anthony y su por entonces esposa Dayanara Torres, se saldó con las disculpas del actor -dijo que solo estaba ayudando a la joven a abrir la puerta- y con una pelea entre ambos, en la que aseguró que Hightower le pegó y le partio una costilla.

La pareja comenzó una pelea encarnizada por la custodia de su hijo y ella esgrimió que su ex no llevaba una vida adecuada para un pequeño, de hecho exigió que se realizara un test de drogas y no le permitió ver a solas al pequeño.

En el año 2000 llegaron a un acuerdo. Todo parecida listo para ser firmado, De Niro había aceptado ver a su hijo tres veces por semana y siempre bajo vigilancia de la niñera. Y entonces, la pareja paró el divorcio y decidió darse una segunda oportunidad. En 2004, renovaron sus votos en la granja que el actor tiene en Catskill Mountains y en 2011 volvieron a ser padres tras el nacimiento de Helen Grace por gestaicón subrogada. Habrá que ver si su nuevo divorcio repite paso por paso el anterior o es más tranquilo.