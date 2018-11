Robert De Niro y Grace Hightower se separan tras más de dos décadas de matrimonio La pareja de actores, que llevaba varios meses sin vivir bajo el mismo techo, ha decidido poner punto final a su relación y dos hijos en común: Elliot y Helen Grace De Niro

Robert De Niro (75 años), ganador de un Oscar, y Grace Hightower (63) han decidido poner fin a su matrimonio después de más de dos décadas de amor y dos hijos en común: Elliot y Helen Grace De Niro.

Según ha asegurado una fuente a la publicación «The Hollywood Reporter» y «TMZ», la pareja lleva un tiempo de crisis pues desde hacía meses ya no vvién juntos. «A veces, las cosas no funcionan como uno espera o desea», dice un amigo cercano a la pareja que no ha querido desvelar su nombre.

Este sería el segundo matrimonio fallecido del veterano intérprete estadounidese. Estuvo casado con Diahnne Abbott doce años, hasta 1988, pero aunque no llegó a pasar por la vicaría tuvo un largo rosario de mujeres. Bette Midler, Helena Springs, Whitney Houston, Veronica Webb, Uma Thurman y Naomi Campbell son solo algunas de las que han pasado por su vida.

Pese a todo, De Niro siempre ha tendido a mantener a su familia y su vida privada fuera del foco mediático. Llegó a los titulares el mes pasado por ser uno de los más críticos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quienes se les envió bombas crudas por correo.