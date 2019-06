Instagram Cardi B muestra las graves consecuencias de la cirugía estética La artista ha tenido que cancelar varios de sus conciertos tras pasar por quirófano

No es ningún secreto que la mayoría de los famosos hayan pasado alguna vez por quirófano para hacerse ciertos retoques estéticos. Sin embargo, no son muchos los que publican la cara oculta de las operaciones y dan a conocer sus riesgos. Si bien recientemente era la televisiva Aurah Ruiz la que publicaba los estragos que sufrió tras practicarse cinco intervenciones en el mismo día, ahora ha sido la cantante internacional Cardi B quien ha mostrado las graves consecuencias del bisturí.

Recientemente pasó por quirófano para someterse a una liposucción y retocarse los pechos tras el nacimiento de su hija, pero parece que será la última vez que lo haga, ya que las operaciones le están pasando factura. Para dar muestra de ello, hace unos días publicaba una imagen de sus pies hinchados en redes sociales, aunque decidió borrarla después.

«Mirad cómo se me hinchan cada vez que cojo un avión y mi estómago se inflama aún más», escribía junto a la instantánea, achacando estos problemas a las operaciones: «He entrenando durante las dos últimas semanas porque no me voy a realizar otra cirugía».

Ahora, los médicos le han recomendado mantener reposo y, de hecho, ha tenido que cancelar sus conciertos hasta que se recupere: «Mis pechos tienen que curarse. Odio cancelar conciertos porque amo el dinero. Soy un adicta al dinero, y me pagan mucho dinero, mucho dinero por estos espectáculos. Estoy cancelando millones de dólares en actuaciones, pero como, la salud es riqueza, tengo que hacer lo que tengo que hacer», confesaba la artista a través de sus redes sociales.

Y es que estas no son las primeras operaciones a las que se somete Cardi B. La artista ha sufrido las consecuencias por la gran suma de intervenciones estéticas que ya acumula su cuerpo.