ELECCIONES MUNICIPALES Núñez Feijóo encarga a Hernández sacar a Santiago de la «desidia» El exconselleiro acepta el reto de retomar el camino que inició como regidor en julio de 2014

Fue alcalde de Santiago durante un breve periodo, desde julio de 2014 hasta las elecciones de 2015, y desde hoy Agustín Hernández tiene el reto de «completar» el camino que inició en su etapa de regidor arrebatándole el bastón de mando a Martiño Noriega. El actual portavoz del PP en la capital gallega fue presentado esta mañana como futuro cabeza de cartel del la formación en las próximas elecciones municipales en un acto al que acudieron decenas de cargos del partido, así como el presidente de la Xunta y de los populares gallegos. Fue precisamente Alberto Núñez Feijóo el que instó a Hernández a trabajar para rescatar a la ciudad del actual Gobierno local, un equipo «aletargado» y que ha condenado a la «desidia» a sus vecinos. «Resulta difícil explicar que sea más rápido arreglar la fachada de la Catedral que tapar los baches», ejemplificó el dirigente popular.

Frente a las ambiciones políticas en el plano autonómico que, según Feijóo, alberga el alcalde Martiño Noriega, el presidente del Gobierno gallego defendió que el candidato popular, exconselleiro de su Ejecutivo, tras «serlo casi todo», no tiene como respuesta «yo», sino Santiago de Compostela. «Todas las ideas del gobierno local no son para la ciudad, son para la marea, todas las horas no son para los vecinos, son para conspirar contra Luís Villares; y todos los proyectos no son para impulsar Santiago, son para reforzar el populismo en Galicia», censuró el presidente de la Xunta.

Xacobeo 2021

Por su parte, Agustín Hernández lamentó que durante su breve etapa como alcaldesolo tuvo tiempo a «normalizar» la vida política de la capital gallega, por lo que aspira a hacer realidad todos los proyectos que quedaron en el tintero. En este sentido, el candidato popular avanzó las que serán algunas de sus prioridades en caso de lograr hacerse con el bastón de mando, entre las que citó la mejora de la movilidad o la necesidad de resolver la ordenación del casco histórico para garantizar la «convivencia pacífica». También se comprometió a buscar «todos los esfuerzos» para que el Xacobeo de 2021 «sea recordado como el mejor de la historia». No obstante, para ello —matizó en una crítica velada al actual Gobierno local— es preciso «interiorizar y respetar lo que significa». Precisamente, Hernández garantizó que estará «donde los vecinos quieran» y aspirará a «representarlos a todos con el máximo orgullo»