PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Miembros de la segunda fila de la Xunta contactan con Fomento por el recorte en las inversiones

La Xunta ha entablado contactos en las últimas horas con el Gobierno para trasladar su «inquietud» por el recorte de 19% en las inversiones previstas en los Presuestos Generales del Estado (PGE). En concreto, miembros de la segunda fila del Ejecutivo autonómico han recurrido a sus contactos habituales en Madrid para reclamar explicaciones sobre la falta de claridad en las partidas, o en el peor de los casos, sobre la ausencia de fondos para desarrollar proyectos. Ayer, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avanzó que desde Galicia ya se preparán enmiendas «importantes» para tratar de corregir el reparto de recursos y advirtió que falta aún «mucho dinero» para conseguir unos PGE óptimos en términos de obra pública.

De momento, la Xunta ya ha querido dejar constancia de su «indignación» ante el Ministerio de Fomento. Sin ir más lejos, en Infraestruturas, se han dado conversaciones con miembros del departamento encabezado por José Luis Ábalos para tratar de clarificar algunos proyectos concretos de las cuentas. Por ejemplo, han existido contactos entre la dirección xeral de Mobilidade y la dirección de Renfe y Adif para abordar los detalles de los fondos adscritos al AVE o a la compra de material rodante. En el caso particular de las estaciones intermodales, mencionadas ayer por la conselleira, no es la primera vez que los PGE no recogen las cantidades concretas, pero en el pasado sí solían especificarse en las habituales memorias adjuntas. No obstante, Vázquez mostró ayer su confianza en que dichas cantidades se encuentren «en alguna partida genérica».

Intercambios similares se han producido, también, entre Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica-Miño Sil acerca de las partidas para mejorar el abastecimiento en Vigo. Sin embargo, sea en unos proyectos o en otros, la sensación general dentro de la Consellería es que el desplome de la inversión —mientras el PGE se incrementa en conjunto un 5%— no responde únicamente a un episodio circunstancial, como puede ser la próxima finalización de las obras del AVE con la Meseta. En algunos supuestos la falta de recursos alcanza una relevancia mayor, como el caso de la futura autopista Santiago-Lugo (A-54):la reunión de Alberto Núñez Feijóo y el ministro Ábalos pareció servir para que Fomento se comprometiera a finalizarla en 2021, año de Xacobeo. No ha sido así:con el ritmo de consignación presupuestaria prevista, se requerirían dos décadas más para cortar la cinta.

En palabras de Ethel Vázquez, se trata de unos PGE «inservibles» que dejan en el Gobierno gallego una mezcla de «preocupación y decepción». «Ya adelanto que será mucho dinero lo que falta», sentenció. La responsable autonómica tampoco dejó pasar la oportunidad de cargar contra el PSdeG por celebrar la presentación de unas cuentas que dejan a Galicia con un peso relativo del 6%, mientras en el pasado, en tiempos de Mariano Rajoy, les parecía insuficiente un 10 por ciento.

Y mientras la Xunta se prepara para redactar enmiendas que reviertan el contenido de los PGE, las asociaciones profesionales y actores económicas siguen dando voces de alarma por los efectos de las cuentas. Si el pasado jueves fue la Eurorregión la que protestaba por la escasa implicación del Gobierno en la financiación del AVE a Portugal, ayer el Foro Empresarial de Santiagose sumó en la exigencia de conseguir una dotación «adecuada» para la ciudad.