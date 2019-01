LA XUNTA CARGA CONTRA LOS PGE DE SÁNCHEZ Feijóo alza la voz contra Fomento por incumplir los compromisos con Galicia Clama contra las cuentas por significar «la anulación» de buena parte de los proyectos Advierte a En Marea de que no valen «enmiendas estéticas» para conseguir fondos

Tres son las razones que provocan rechazo en la Xunta hacia los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. «No son realistas», «incrementan impuestos a la inmensa mayoría de las familias gallegas» y acometen una «bajada intensa de las inversiones» no solo para este año (-19%), sino también en los venideros. Así los valoró ayer Alberto Núñez Feijóo, tras presidir un Consello que sirvió también de sesión de diagnosis sobre las primeras cuentas de Pedro Sánchez y de espoleta para alzar la voz contra el Ministerio de Fomento por sus compromisos incumplidos.

«Nos parece que Fomento tiene que rehacer claramente el Presupuesto», plasmó el presidente autonómico, apoyado en unos datos que apuntan a nubarrones para la obra pública gallega: caen un 19% las inversiones mientras el PGE aumenta en conjunto un 5%, se desploman un 23% los fondos ligados a carreteras mientras la media española sube un 14,1%; descienden en picado un 29,4 el gasto en ferrocarriles mientras en el resto de autonomías se catapultan un 32,2%. Por resaltar tres de las comparaciones formuladas en rueda de prensa por Feijóo, de nuevo tras denunciar las «discriminaciones» que sufre Galicia respecto a otros territorios. «De confirmarse estas cuentas, con las plurianualidades que se contemplan para 2020 y siguientes, sería simplemente la confirmación de la anulación de la mayoría de las infraestructuras», recalcó.

De entrada, en la Xunta no otorgan demasiada credibilidad al cuadro macroeconómico que acompaña los PGE. No se creen el incremento de 20.000 millones en concepto de ingresos, más aún en un contexto en el que se ralentiza el crecimiento y en el que la creación de empleo parece aminorar su intensidad. En segundo lugar, cargan contra la subida de impuestos «indiscriminada», con especial énfasis en el «dieselazo» previsto por el Gobierno. «Vamos a pagar solo por el concepto de combustible setenta millones de euros más», estimó el presidente. Feijóo alertó contra el «impacto enorme» de la subida del impuesto en la «competitividad de los autónomos, en las familias y las empresas de transporte». El 85% del combustible que se consume en Galicia es diesel.

Pero el Gobierno gallego se detuvo además en la letra pequeña de cada proyecto y en los escenarios de gasto que maneja el Estado para cada uno en el próximo trienio. Feijóo precisó que el AVE se «salva» gracias a la inversión en la línea Galicia-Madrid, pero en el resto de conexiones internas «simplemente desaparece», como en el caso del trayecto Vigo-Orense o las vías entre Ferrol y la Coruña. Incluso la Xunta detecta un «preocupante» cero en el Presupuesto para la compra de trenes AVE (de generación Avril) que deberían rodar en los futuros tramos entre las ciudades gallegas y Madrid. El Eixo Atlántico tampoco se ahorró críticas ayer por la falta de fondos en la conexión con Portugal.

Por proyectos

Con el foco puesto en las carreteras, Feijóo denunció una casi nula inversión en los proyectos de Alfonso Molina y el vial 18 de La Coruña, el enlace orbital de Santiago, o la reforma de la avenida de Buenos Aires de Vigo. Es decir: todas aquellas reformas que estaban previstas en la zona de influencia de la AP-9.

De igual modo, el popular cargó contra la paralización de la autovía Lugo-Orense, el retraso en la autovía Vigo-Porriño o la falta de agilidad para completar la A-54 entre Lugo y Santiago: la autovía concebida en tiempos de la peseta, y cuya fecha de finalización se esperaba para el 2021, coincidiendo con el año Xacobeo. «Si este ritmo de ejecución lo aplicamos a los km que faltan, serían necesarios 21 años para finalizarla», ahondó Feijóo.

«Enmiendas estéticas»

Lo único que puede corregir esta situación es el debate de enmiendas parciales previo a la votación definitiva de los PGE en el Congreso. El PP presentará varias con las mismas exigencias «que en ejercicios anteriores», precisó el presidente gallego: «Podemos discutir si hay que poner más de lo que Galicia ya tenía, pero no podemos aceptar que se disminuyan los compromisos del Estado con Galicia». Feijóo, por otro lado, alertó contra la intención de los «socios» de Sánchez de presentar «enmiendas estéticas» con el único propósito de conseguir «30,40 o 50» millones más para la Comunidad y sacar tajada política de la operación. En la referencia estaba implícita En Marea, que esta semana ha advertido al Ejecutivo de que si no incrementa las inversiones, no avalará las cuentas.

En la orilla contraria, como ha sido habitual en los últimos días, el delegado del Gobierno. Javier Losada tildó de «realistas» los PGE , que «piensan en las personas» y reclamó al PP que «deje de mentir» sobre las partidas en Galicia, puesto que lo presupuestado supera lo ejecutado en anteriores ejercicios.