Feijóo avisa de que Galicia «pierde» con las cuentas de Sánchez y En Marea amaga con votar en contra

A excepción del PSdeG, la política gallega ha reaccionado con indignación al recorte en la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los primeros de la era Sánchez. «No responden a las expectativas mínimas», ha denunciado este martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que se diera a conocer ayer que el gasto inversor en la Comunidad se desploma un 19,5% y se sitúa en niveles del año 2002. Pero la posición más sorprendente quizá ha sido la expresada por En Marea. Socios del Gobierno a través del grupo de Unidos-Podemos, los rupturistas han advertido a Pedro Sánchez de que «así, no»: o se incrementan los fondos para infraestructuras, o los cinco diputados de la confluencia rechazarán las cuentas en el Congreso.

Pese a que una parte del recorte en las partidas se debe a la finalización de las obras del AVE, Galicia levanta el hacha de guerra por la falta de dotaciones para otros proyectos. Feijóo, que en una entrevista a primera hora en Onda Cero había calificado las cuentas de «discriminatorias» con Galicia, ha asegurado que estos PGE no son «ni expansivos ni sociales», ni permiten tampoco continuar «con las obras previstas» en materia ferroviaria o en las autovías.

«No existe el compromiso de AVE hacia Ferrol, no existe el compromiso del AVE de la variante de Orense, no existe el compromiso de la conexión entre Orense y Vigo», ha enumerado. El mandatario autonómico, en cambio, sí espera que las financiación comprometida para la finalización de la línea Galicia-Madrid (superan los 480 millones de euros) sea «suficiente» para que el proyecto se estrene en el plazo previsto. Es decir, a partir del tercer trimestre de 2019, cuando empezarán los periodos de pruebas.

En el apartado de las carretas, el presidente de la Xunta ha tachado de «inservibles» unos Presupuestos que «no inician» los tramos previstos en el 2018 ni recogen «ninguna infraestructura de conectividad» con la AP-9 en las principales ciudades gallegas.

«Así no» de En Marea

Pero los PGE no solo han soliviantado a la administración autonómica. Lo han hecho también con uno de los principales aliados del PSOE en esta legislatura. Se trata de En Marea. Este martes, la diputada Yolanda Díaz, ha salido a la palestra para exigir más financiación a cambio de su voto favorable en el Congreso: «Es absolutamente inasumible para los cinco diputados de En Marea dar el sí a los Presupuestos», ha advertido.

La formación rupturista, encuadrada dentro del grupo de Unidos-Podemos en la Cámara Baja, ha reclamado una mayor inversión para proyectos ferroviarios y portuarios y ha puesto como ejemplo la escasa inversión de 200.000 prevista para el tren que conecta Ferrol con La Coruña.

«Decimos a Sánchez, así no. Estamos muy lejos de dar la aprobación al PGE. La agenda gallega está paralizada y si no se negocia, no daremos un sí», ha subrayado Díaz.