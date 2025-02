Coronavirus: Galicia contabiliza los hospitales de campaña para poder pasar de fase

El BOE del pasado domingo comenzaba a dar las primeras instrucciones para regular la cogobernanza con las comunidades cara a una nueva normalidad . En ese proceso se decidirá si las autonomías avanzan o retroceden en las fases establecidas. Pero para que el contenido enviado se valore, se sitúan como fundamentales dos requisitos: uno de ellos a honda en la capacidad de camas UCI y otro, en la de plazas hospitalarias para pacientes agudos. En el primer caso, el Boletín Oficial del Estado se refiere a «disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes». En el segundo, se habla de «disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes».

Sobre las camas para los pacientes más graves, las UCI, el presidente Feijóo se refirió la semana pasada a una posibilidad de alcanzar más de 400 UCI en Galicia en los centros públicos con los que cuenta el Sergas. Feijóo se refirió hace unas semanas a 44 camas UCI en manos privadas, por lo que sumarían 444. Pero la Consellería de Sanidade informó este lunes, sin embargo, que hay 2,55 camas de UCI por cada 10.000 habitantes. En Galicia, con los datos recién publicados en el mes de abril por el Instituto Galego de Estadística (IGE), viven 2.700.269 habitantes. En el lado bajo de la horquilla, que sería necesitar 1,5 camas UCI por cada 10.000 habitantes, eso supondría contar con 405 camas, por lo que se cumple la premisa, ya que con el dato ofrecido por el Sergas, Galicia tendría 688 camas UCI .

La duda llegaba en el caso de las plazas disponibles para pacientes agudos, las de las plantas de hospital. Si se revisa el Catálogo Nacional de Hospitales de 2019 publicado por el Ministerio de Sanidad, hay 9.809 camas en total sumando las cuatro provincias gallegas (4.162 en La Coruña, 1.293 en Lugo, 1.141 en Orense y 3.213 en Pontevedra). Si se necesitan 37 por cada 10.000, eso supondría que la población gallega requeriría 9.991 para afrontar posibles repuntes de la enfermedad.

Esto quiere decir que, incluso en el apartado más bajo, Galicia no cumpliría y no podría pasar de fase. Pero la clave se encuentra en las camas de los hospitales de campaña, que la Xunta decidió comenzar a preparar ante la posibilidad de que el sistema sanitario acabase colapsando. Se terminó el de La Coruña, se tenía planeado el de Santiago en el Multiusos Fontes do Sar e incluso se llegó a hablar de un tercero en el vigués Ifevi. Así, la Consellería de Sanidade indica que se podría llegar a las 10.313 plazas, o lo que es lo mismo: 38,2 camas por 10.000 habitantes , dentro de los parámetros reclamados desde el Ministerio.

La Consellería las desglosa así: 8.149 del Sergas, 906 de la red privada y 1.258 extrahospitalarias, con posibilidad de ser activadas en 5 días, otro de los requisitos gubernamentales. En su momento se habló de que el hospital de campaña coruñés podía albergar 240 camas, mientras que el compostelano podía alcanzar 150, por lo que estos dos centros alcanzarían únicamente 390. Así, el Sergas trata de despejar cualquier duda, remarcando que «superan los mínimos establecidos por el Gobierno central».

Los recortes

La oposición, cuestionada por este diario sobre esta situación, se lanzó a criticar al Gobierno gallego al subrayar que el PP realizó en sus últimos 11 años de Gobierno recortes en materia sanitaria. Según los datos publicados el pasado jueves por el IGE, Galicia contaba en 2018 con 8.975 camas en funcionamiento en hospitales del Sergas, lo que supone 30 menos que en 2017, con 9.005. Aunque en las instaladas hay un alza de 41 en 2018, hasta un total 9.978, las que están en funcionamiento bajan a 8.975, de forma que suponen casi 900 menos que una década antes, pues en 2009 eran 9.863, recoge Ep.

«Es de lo que hay que hablar en Galicia», aseguró ayer el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. «Se recortaron sin ningún pudor, con total descaro», explicó en rueda de prensa , señalando que la tijera llegó a Atención Primaria, las camas y el personal.

En el BNG, su líder Ana Pontón, calificó como una equivocación de la Xunta haber «suprimido camas [...] y servicios sanitarios». Es por eso que argumentó que los «recortes pasan factura» y señaló que la «solución no son los hospitales de campaña permanentes». El candidato de Galicia En Común para las autonómicas, Antón Gómez-Reino, se centró en las UCI, afirmando que los «recortes hacen evidente que no tengamos suficiente número de camas UCI para la desescalada». Por ello, situó como necesario «hacer un esfuerzo en abrir camas» en los hospitales públicos.

Por parte del PPdeG, su portavoz parlamentario, Pedro Puy, remarcó en una rueda de prensa telemática que se interesó personalmente por conocer la situación exacta de estos parámetros y afirmó que «no tiene la menor duda» de que Galicia «va a cumplir este criterio» señalado por el Gobierno central para poder avanzar en las diferentes fases de la desescalada.