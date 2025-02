Los expertos piden desvincular los ERTEs del estado de alarma

El comité de expertos económicos organizado por la Xunta para la recuperación de la actividad económica tras el coronavirus recomendó ayer que el Gobierno central debe «desvincular» los expedientes reguladores temporales de empleo (ERTE) de fuerza mayor del estado de alarma actualmente en vigor. La propuesta llega en plena incertidumbre sobre su prórroga en el Congreso, tras la primera negativa del PP de Pablo Casado a votar a favor.

A través de una nota de prensa y un audio, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, explicó el alcance de la reunión del comité de expertos económicos celebrada esta mañana, que contado con la participación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; de los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; do Mar, Rosa Quintana; y do Medio Rural, José González; así como de representantes del ámbito académico y empresarial.

Conde subrayó que desvincular los ERTE del estado de alarma servirá para «dotar de seguridad jurídica y certeza a los propios empresarios y autónomos» . Según los datos facilitados ayer por su Consellería, Galicia registra ya un total de 232.891 personas afectadas por 35.821 expedientes de regulación temporal de empleo. En opinión del comité de expertos, lo que debe ser habilitante para recurrir a estos expedientes es «el impacto sobre el nivel de actividad de las empresas» que pueden tener las medidas de distanciamiento social, los límites de aforo en los negocios y cualquier otra restricción derivada de la pandemia de la Covid-19.

Además, el comité abordó la necesidad de «flexibilizar» las jornadas laborales y adecuarlas a «las necesidades» actuales, una cuestión en la que el conselleiro de Economía cree que deben trabajar «sindicatos y patronal para identificar puntos de encuentro». Los expertos demandan también bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social «que permitan incentivos a la contratación y al mantenimiento del empleo», resaltó Conde.

Asimismo, han pedido medidas «vinculadas a la propia reactivación» de la actividad, la cual debería unirse a protocolos que doten a esta recuperación de «garantías desde el punto de vista de la salud», de «la prevención» y de «la confianza de los propios consumidores». En este último punto, el conselleiro recordó que la Xunta, en colaboración con el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), ya desarrolla «diferentes guías» por sectores como, por ejemplo, una específica con el comercio.

Estas medidas, tal y como han señalado los expertos económicos, deben complementarse con acciones como el fomento del teletrabajo y planes de formación, sobre todo vinculados a las nuevas tecnologías.

BNG

Desde la oposición, la líder del BNG abordó también ayer la situación económica que deja en Galicia la pandemia. Ana Pontón censuró que la Xunta sólo haya facilitado créditos a los autónomos y no ayudas directas , como sí han hecho otros gobiernos. «Aquí no se puso un euro de recursos públicos», censuró para recordar que los negocios no necesitan seguir endeudándose.

Pontón insistió en crear una mesa consensuada en el Parlamento autonómico , en el que participen fuerzas políticas, agentes sociales y todos los sectores capaces de aportar propuestas con el fin de diseñar la recuperación económica y social de Galicia, tras la pandemia por el coronavirus. «Necesitamos un potente plan económico para acompañar la desescalada porque no podemos pasar una crisis sanitaria a otras situaciones que también se escriben con ‘pe’ de pandemia: precariedad, paro y pobreza», señaló en la rueda de prensa virtual.