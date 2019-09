Manuel Cruz reconoce su plagio: «No son mis ideas, son evidentemente las de otros» El presidente del Senado se escuda en que la obra copiada era «un resumen», por lo que no estaba obligado a citar

El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha reconocido este miércoles su plagio, aunque ha negado su gravedad al considerar que la obra en la que lo cometió (un manual de Filosofía de uso estudiantil) no requiere citar al estilo académico. «No son mis ideas, son evidentemente las de otros», ha resumido el dirigente socialista en una entrevista con Ràdio4-RNE en la que ha respondido a las informaciones reveladas por ABC.

«Plagio es apropiarse de lo que ha hecho o dicho otro y presentarlo como propio. En un manual se hace un resumen de lo que han dicho uno autores y lo que han dicho sobre estos unos comentaristas», ha agregado Cruz. Por otra parte, el presidente de la Cámara Alta ha apuntado que cuando se habla de la calidad de un manual no se valora su «originalidad» sino si es «claro». «De lo que se trata es de presentar el conocimiento disponible de forma ordenada», ha zanjado.

Cruz ha insistido que en el manual, publicado en 2002 y reeditado en 2010, no hay información que haya «reivindicado» nunca como algo original. «Tiene más de 500 citas referenciadas y autores mencionados», ha aseverado tras considerar que si este estuviera lleno de citas y entrecomillados sería «inservible» para los estudiantes que recurriera a él: «Lo tengo que dar muy masticado para que los estudiantes se hagan una idea».

Sobre si se planteó dimitir tras las informaciones sobre plagios y copias reveladas por este diario, Cruz ha afirmado que nunca ha estado en sus planes. «Si pienso que es una acusación absurda no tiene sentido que yo me plantee dimitir», ha apuntado tras confesar que no ha decidido si quiere «repetir o no repetir» en las listas del PSOE o como presidente del Senado, cuarta autoridad del Estado.