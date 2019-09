ANÁLISIS Entre Pedro Sánchez y Manuel Cruz cometieron todos los tipos de plagio posibles El presidente del Gobierno -en su tesis y en su libro- y el del Senado -en su manual- vulneraron la integridad académica. Comparamos ambas formas de plagiar

En la comunidad académica no existe un único tipo de plagio, sino varios, con el denominador común de que todos están rigurosamente prohibidos. Pues bien, entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Manuel Cruz, presidente del Senado, los cometieron todos sin excepción: presentar el trabajo ajeno como propio, incluir frases de otros autores sin citarlos, no usar las comillas en las citas literales, dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita, parafrasear a un autor sin citarlo, parafrasear de forma abusiva aunque se mencione la fuente y el autoplagio, presentar un trabajo propio ya publicado como si fuera nuevo (esta normativa procede de la de la Universidad Complutense de Madrid, pero todas son prácticamente idénticas).

En una escala de falta de integridad académica, las tres obras analizadas irían en este orden, de menor a mayor: la tesis de Pedro Sánchez, el libro de Manuel Cruz y el libro de Pedro Sánchez.

La tesis

El presidente del Gobierno hizo una tesis doctoral sin aportación científica relevante, pues se limitó a volcar en su trabajo informes oficiales y textos de otros autores. Si hubiera cumplido con la obligación de entrecomillar todo lo literal, su tesis sería un gran entrecomillado.

Por ese motivo, Sánchez citaba a un autor correctamente y, antes o después, se apropiaba de otras partes del mismo texto y las hacía pasar por suyas. En cuanto a los informes oficiales, copiaba y pegaba sin comillas, en vez de hacer un texto propio nacido del estudio de esos documentos. Volcaba hasta el contenido de las diapositivas que se usaban en el Ministerio de Industria de Miguel Sebastián para presentar informes. También citaba a un autor con una nota en la que decía «para ampliar información puede verse...», dando a entender que él había hecho un nuevo texto, una aportación, pero en realidad lo había copiado todo al otro autor. No vale el «para ampliar»: comillas y cita directa a autor, obra y página.

Un catedrático de una universidad madrileña a la que ABC enseñó fragmentos de la tesis de Sánchez antes de su publicación, hizo un análisis certero: «Es lo que hace el plagiario profesional. Lo copia todo, no aporta nada, y salpica unas cuantas citas para disimular. Cuando les pillas, gracias a los buscadores digitales, dicen como excusa que a ese autor lo citan en otro sitio, pero eso no está permitido». Lógicamente, citar un par de veces a Cervantes no te permite apropiarte de partes del Quijote. Para mayor inri, las citas y la bibliografía contienen errores de bulto, incomprensibles en un trabajo de doctorado: confunde autores, cambia títulos, no referencia las páginas correctas...

Sánchez también cometió autoplagio. Volcó en la tesis artículos publicados, que se puede hacer, pero avisando de ello, para reconocer que no es una aportación nueva. Sánchez se lo saltó, y además con un agravante: dos de los artículos lo había escrito con el directivo de la Universidad Camilo José Cela Juan Padilla, que fue miembro del tribunal que calificó la tesis de Sánchez. Estrictamente, Padilla se calificó a sí mismo. Insuperable. Al margen de los plagios, el asunto de la tesis es más grave que el del Manual de Cruz, porque Sánchez obtuvo con ese trabajo un doctorado, un título habilitante, y para ello se benefició de un esquema de la UCJC diseñado para doctorar por la vía rápida a sus profesores, porque la facultad no cumplía con el cupo mínimo exigido por ley.

Sánchez, nada más doctorarse, entró en la «rueda» para doctorar a otros, algo insólito, pues un nuevo doctor no está capacitado inmediatamente para calificar a los doctorandos, no es serio. Se necesita una producción científica y experiencia de las que Sánchez carecía por completo. Aun así, formó parte de tribunales de tesis, y además de materias en las que no era ni mucho menos experto. Tribunales endogámicos en los que se debían favores unos a otros. El rango intelectual de un tribunal va en favor del doctorando. Cuanto mejores y más preparados sean quienes te juzgan, más valor tiene obtener un cum laude. En la Universidad Camilo José Cela no se siguió este principio básico. Pedro Sánchez había hecho sus cursos de doctorado en un centro adscrito a la Complutense, pero luego trasladó el expediente a la UCJC, donde obtuvo un título con unas facilidades que la «Complu» no le habría dado.

Por su parte, cuando Manuel Cruz publicó «Filosofía contemporánea», en 2002, ya hacía mucho que se había doctorado (1979) y había obtenido la cátedra en la Universidad de Barcelona (1986). Lo que le reportó su manual fue ingresos por derechos de autor y prestigio. Pero el análisis de ABC demostró que contiene partes plagiadas a nueve filósofos. Algunas son similares a las de la tesis de Sánchez, pero las hay incluso peores: para explicar a Heidegger fusila partes del libro de Gianni Vattimo «Introducción a Heidegger», y no cualquiera: «Al anticiparse en la propia muerte, la existencia ya no está dispersa y fragmentada en las diferentes posibilidades rígidas y aisladas, sino que las asume como posibilidades propias que incluye en un proceso de desarrollo siempre abierto, precisamente por ser siempre un proceso para la muerte».

No entrecomillar esta sentencia es un crimen académico, pero, además, Cruz ni siquiera cita el libro copiado en ningún momento, ni al pie ni en la bibliografía.

Patrón de plagio

El patrón de plagio de Cruz evidencia sus prisas (publica un libro al año). Tira de las explicaciones de otros, copiándoles ejemplos y hasta acotaciones entre paréntesis o guiones. Y cuando habla de la vida de los grandes filósofos del siglo XX, en vez de hacer un texto propio, la copia y la pega de otros manuales. No se limita a meros datos biográficos, sino frases elaboradas, como esta sobre Bertrand Russell: «La Fundación Barnes de Marion en Pensilvania canceló un contrato de cinco años que le había ofrecido. Regresó en 1944 a la cátedra del Trinity College, donde acabó una de sus obras fundamentales, El conocimiento humano, su ámbito y sus límites. En los últimos años de su vida se dedicó muy activamente a la defensa de sus ideales ético-políticos». Hacía 50 años que esto lo escribió su autor original, Nicola Abbagnano.

El culmen de la falta de integridad intelectual está en el libro que Pedro Sánchez publicó después de doctorarse, «La nueva diplomacia económica española». Plagió un mínimo de 161 líneas de seis textos distintos a los que no hizo referencia alguna. Plagió la conferencia de un embajador al que había invitado a una charla organizada por el propio Sánchez en la UCJC, así como plagió una intervención de Miguel Sebastián en el Congreso o una respuesta parlamentaria del Gobierno. Sin comillas, sin nada, como si fueran palabras propias. Llama la atención que pese a que el libro está basado en la tesis, luego es posterior, incluye plagios mucho más groseros que los de la obra original. ABC descubrió que Sánchez llegó a plagiar el mismo párrafo dos veces en la misma página de su libro. Y aquí no ha pasado nada.