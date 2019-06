Tudanca no da por perdida la batalla y aún se ve presidente de la Junta Asegura que «hablará con Ciudadanos cuando llegue el momento, si llega»

Bien sea porque la esperanza es lo último que se pierde o porque se guarda alguna baza, lo cierto es que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, aseguró ayer que no da por perdida la batalla. Es más, a la pregunta de si aún se ve presidente de la Junta contestó con un sí rotundo. El también secretario general del PSCL reunió en Valladolid a los responsables provinciales del partido en su Consejo Territorial para analizar los resultados del 26M pero, sobre todo, para plantear los escenarios de pactos que se vislumbran.

Así, el «principio de acuerdo» para gobernar la Comunidad anunciado el miércoles por el PP y Ciudadanos se coló como principal asunto del encuentro y, ante los medios de comunicación, Tudanca aseguró que «no tenemos prisa; estamos tranquilos y serenos, con la seguridad de ser coherentes». Y así se mostró, hasta el punto de no rechazar la posibilidad de negociar con la formación naranja el Gobierno de Castilla y León, a pesar de que reconoció no haber mantenido ningún contacto con su candidato, Francisco Igea, dado que «han sido ellos los que han decidido empezar a negociar con una fuerza política». En cualquier caso, apuntó, aunque sin nombrarlo, hacia Igea y sus alegatos durante la campaña para terminar con 32 años de gobierno del PP, por lo que advirtió de que «espero que lo que se dijo, se haga; que lo que se prometió, se cumpla y que el cambio llegue». Y para eso, aunque repitió que no ha mantenido ningún contacto con la formación naranja, aclaró que «cuando llegue el momento, si llega, hablaremos».

En este sentido, aseguró ser «muy respetuoso» con el diálogo PP-Cs, si bien se dirigió al candidato de Rivera para «aclararle» que «si siguen gobernando los mismos, es decir, el PP, eso no es cambio, lo justifiquen como lo justifiquen». Y le advirtió de que «el PP consigue que se pudra todo lo que toca», para citar casos como el de la «perla negra» o la operación «Enredadera», en pleno proceso judicial.

También criticó veladamente la forma en la que PP y Cs arrancaron ayer las negociaciones, encabezadas por dos dirigentes nacionales de cada partido ya que, apuntó, «no vamos a tolerar que Castilla y León sea un protectorado de Madrid y menos un valido de Casado». No supo o no quiso aclarar, sin embargo, qué va a hacer para evitar ese escenario, más allá de señalar que «los castellano y leoneses merecen ser tratados como mayores de edad y decidir sobre su futuro», añadió.

«Ningún temor»

Luis Tudanca aseguró no tener «ningún temor» si tiene que pasar cuatro años más en la oposición parlamentaria, una posibilidad, no obstante, que rechazó de momento, justificándose en que «no voy a ponerme la venda antes que la herida» para concluir que «el PSOE ha ganado las elecciones en Castilla y León, estamos legitimados, hemos esperado 32 años y ahora no damos la batalla por perdida, ni muchísimo menos».