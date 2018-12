El presidente de la Diputación de Ávila critica a Casado por la «equivocada imposición» de la candidata a la Alcaldía Sánchez Cabrera acusa al presidente del PP de «saltarse» al partido provincial y regional

ABC

Actualizado: 27/12/2018 18:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Diputación de Ávila, el popular Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha criticado la designación del PP de la candidata a la Alcaldía de la capital abulense, puesto al que él aspiraba, calificando la decisión de «equivocada» y de «imposición» Pablo Casado, presidente nacional.

«Se ha saltado al partido provincial, al partido regional y ha hecho una imposición para Ávila y para los abulenses», ha dicho, a la vez que ha lamentado que Casado no le cogiera el teléfono horas antes de la presentación de los candidatos para asegurar que «se ha hecho mal todo por parte de la dirección nacional».

«Cuando las decisiones se adoptan desde un lugar alejado de la realidad, se equivocan», ha dicho tras el pleno de la Diputación de diciembre, señalando que el candidato del partido en Ávila era él, avalado por la dirección del PP provincial.

La decisión «la tendrán que explicar ellos», ha dicho respecto a la dirección nacional del partido, a la vez que ha considerado que Casado «se ha equivocado en las formas».

Sánchez Cabrera ha dicho estar «orgulloso» del presidente del partido, Carlos García, que ha trabajado «muy bien» desde el congreso en el que fue elegido, y ha destacado que tenía su respaldo para ser candidato a la alcaldía de la capital. «He sentido el respaldo de la dirección provincial del partido», ha asegurado.

«Les puedo confesar una cosa, mi cabeza me pide que me dedique a mi familia y mi corazón me pide que me dedique a los abulenses», ha señalado sobre el período de reflexión que aborda en los próximos días, y en el que tendrá en cuenta «el proyecto que tiene con los abulenses», que considera es distinto al de la candidata elegida a la alcaldía, informa Ep.