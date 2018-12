«Génova es mi valedor, pero me siento con todo el apoyo del partido» Pablo Pérez Coronado, que optará a la Alcaldía de Segovia, fue la gran sorpresa en la presentación el pasado sábado de los candidatos del PP

I. JIMENO

Valladolid Actualizado: 27/12/2018 08:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su nombre, Pablo Pérez Coronado (Segovia, 1984), fue la gran sorpresa en la presentación el sábado de los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de Castilla y León. Su opción estaba sobre la mesa, pero llamó la atención como claro ejemplo de que la última palabra la tiene Génova, que tumbó la propuesta aprobada horas antes por el partido en Segovia, con José Luis Sanz Merino como opción de consenso. No en vano, esa misma mañana, con una llamada «bastante rápida» y sin argumentos más allá de «era» la decisión del Comité Electoral Nacional, Javier Maroto se lo comunicó, con el tiempo justo para «vestirme» y acudir al acto. Pese a esas diferencias y el malestar reconocido entre las filas populares, este joven -ayer cumplió 34 años- resta importancia a lo ocurrido y se centra en su carrera hacia el 26 de mayo, el día después de pasar por el altar, con la meta de arrebatar el bastón de mando al PSOE tras quince años, las ideas de cómo quiere su equipo ya definida -«ilusionado con Segovia»- y una «rentabilidad social» frente a los «despilfarros» como línea de propuesta clave.

-¿En qué momento se planteó optar a la Alcaldía de Segovia?

-Todos estos movimientos empezaron en agosto, tras unas declaraciones de Raquel Fernández -cabeza de cartel en 2015- diciendo que no iba a ser candidata. El partido empezó a trabajar y a ver varias líneas. Cada persona apoyaba a un candidato, y a mí me posicionaron desde Génova.

-¿Génova ha sido al final su principal valedor?

-Sí. Pero es que los candidatos de capital de provincia los designa siempre el Comité Electoral Nacional.

-¿Y eso no desautoriza al Comité Electoral Provincial, que justo el día anterior a esa designación oficial había propuesto a otro candidato?

-El Comité Electoral Provincial emitió una opinión como una más, y en el momento que es Génova quien decide una opinión no es más valedora que otra. El Comité Electoral Provincial emitió su opinión, pero luego Génova tomó su decisión final.

-¿Y en Génova quién ha sido su principal valedor. Teodoro García Egea, secretario general, con quien ya tenía una relación anterior?

-Creo que Javier Maroto, Teo (Teodoro García Egea) y Pablo (Casado) han sido grandes valedores. Era la opinión de los tres miembros de máxima responsabilidad del PP, pero luego se han incorporado nuevos apoyos desde la Junta Directiva de Segovia y el propio Alfonso Fernández Mañueco, que me ha dicho que tengo su completo apoyo. Este tira y afloja creo que es algo bastante habitual y ahora me siento con todo el apoyo del partido provincial y autonómico.

-¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera? Porque da una sensación de cierta división...

-Si no se hubiera hecho tan público todo creo que hubiera salido mucho mejor, porque no se hubiesen conocido paso a paso las negociaciones.

-¿Que hayan trascendido esos pasos puede afectar a los resultados?

-No.

-¿Y se siente respaldado por todo el partido?

-Sí. He tenido bastantes llamadas estos días de apoyo y estoy convencido de que no me va a faltar.

-Aún así, sí ha generado malestar en sectores del PP. ¿Cree que puede afectar e incluso haber dimisiones?

-No. No. Al igual que si no hubiera salido yo, otras personas se hubieran quedado descontentas. Que haya habido tantas personas lo único que dice es que el partido en Segovia cuenta con muchos activos, con gran preparación, que tenemos una infraestructura fuerte. Cualquiera de los tres hubiésemos sido grandes candidatos, pero me va a tocar a mí esta gran responsabilidad de ganar las elecciones.

-¿Y qué le ha hecho decir sí a dar el paso, que supone también volver a una primera línea política, pues ahora no estaba ni tiene cargo orgánico en el partido?

-La motivación de cambio en Segovia. La verdad es que la vida política siempre me ha gustado, me ha gustado servir al ciudadano.

-¿Desde que se lo comunicaron, ha hablado con los dirigentes a nivel provincial, regional y nacional?

-Voy haciendo llamadas poco a poco. Es verdad que tengo trabajo por delante, pero las sensaciones son muy buenas, y esa unidad que siempre hemos tenido en el PP en el momento en que se designa el candidato, otra vez se ha vuelto a ver.

-¿Y ha hablado con José Luis Sanz Merino, que llegó a ir a Palencia para la presentación como candidato?

-Fue con la primera persona que hablé. Por Sanz Merino siento cierta admiración y me vi en la obligación de llamarle porque desde luego para él la situación no sería buena.