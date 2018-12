Casado: «Vamos a levantar alfombras y a abrir cajones en Andalucía» El presidente popular asegura que «el cambio histórico en Andalucía va a ser posible gracias al PP»

Pablo Ojer

Pablo Ojer

@pabloojer Seguir Pamplona Actualizado: 27/12/2018 16:16h

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado este jueves su satisfacción por la constitución de la Mesa del Parlamento de Andalucía y ha asegurado que «marca una expectativa optimista para la posible formación de Gobierno a mediados del mes de enero».

Desde Pamplona, donde ha presentado a la candidata del Partido Popular al Parlamento de Navarra, Ana Beltrán, y a la alcaldía de Pamplona, Carmen Alba, el líder popular ha considerado «un buen día» la jornada en que se ha constituido la Mesa del Parlamento andaluz porque «el cambio histórico en Andalucía va a ser posible gracias a nuestro partido».

Y en este sentido, ha considerado que «todo ese cambio que exigía abrir puertas y ventanas, levantar alfombras, abrir cajones y ver qué han hecho en 36 años también tenemos que hacerlo». Pero también ha asegurado que «el Partido Popular no va a defraudar a los andaluces. Ese ansia de cambio que nos exigieron cuando decían que querían impuestos más bajos, menos colas en sanidad, mejor educación, mejores infraestructuras, lo vamos a hacer».

Ha apuntado a que la regeneración en Andalucía pasa por «decir alto y claro que todo lo que no haya funcionado, todo lo que no fuera honesto, todo lo que no pudiera servir a los andaluces, se tiene que cambiar». Y ha prometido «buena gestión y honestidad».