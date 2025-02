El Supremo obliga a pagar 15 millones al Ayuntamiento de Talavera por los planes de empleo

Santiago Serrano: «El Ayuntamiento actuó como nos dijo la Junta que hiciésemos»

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Santiago Serrano, ha contestado a esta noticia diciendo que con respecto a los planes de empleo regionales «el ayuntamiento actuó como la Junta nos dijo que hiciésemos». Ha explicado que la respuesta del Gobierno regional «fue favorable, por lo que el Consistorio se acogió a los planes de empleo atendiendo a la consulta a la Junta, a la legalidad y a los informes de los técnicos». Serrano ha reiterado que la Junta «es la Administración que diseña esos planes de empleo y si no hubiera dado el visto bueno no nos hubiésemos acogido a esa convocatoria y el Ayuntamiento no estaría hoy condenado a pagar».

Ha recordado que desde el Ayuntamiento se remitió un escrito a la Junta el 7 de junio de 2018, antes de que el Ayuntamiento se acogiera al plan de empleo, «y respondió que se estaban haciendo las valoraciones económicas en las bases de la propia orden del Gobierno regional y, por tanto, actuamos como nos dijo que lo hiciéramos», ha insistido, y ha añadido que «a todas luces es una sentencia injusta para Talavera».