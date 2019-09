Los Monteviejo llenaron la plaza Francisco Montero, en dos valerosas faenas, cortó dos orejas y salió a hombros en Villaseca. El mexicano Diego San Román, elegido triunfador del XX Alfarero de Oro

Última novillada del certamen Alfarero de Oro en Villaseca de la Sagra, que registró un lleno absoluto en los tendidos. Los famosos «patas blancas» de Monteviejo, cuyo propietario es Victorino Martín, tuvieron un desigual juego, pero mucha presencia y cornamenta. Algunos blandearon. Destacó el tercero por la codicia y entrega.

José Cabrera recibió al que abría plaza, un novillo de gran presencia, con buenas verónicas. El burel se arrancó de largo al caballo de José María Blanco, que logró una excelente vara. En la muleta perdió las manos y el almeriense, al torear por naturales, no logró lucirse porque se quedaba corto. Un pinchazo y el novillo dobló las cuatro patas. Después, una estocada trasera. Silencio.

Cabrera se lució en el cuarto, en unas excelentes verónicas rematadas con una buena media. El novillo, que tenía poca fuerza, recibió dos varas que luego acusaría. En banderillas, el de Almería puso un gran par al violín. Con la muleta, Cabrera lo intentó con la derecha, un tanto desconfiado, ante un novillo que se defendía y tenía una embestida incierta. Mató de un pinchazo y una perpendicular aliviándose. Silencio.

Cristóbal Reyes, el torero de Jerez, no se lució en su primero al torear con con el capote a un novillo con una cabeza de impresión. Hubo un mal tercio de varas y banderillas, con un animal que blandeaba. El de Jerez no logró ningún derechazo ni naturales al tomar la muleta, pues la res se defendía y daba tornillazos. Mató de un auténtico sartenazo. En el quinto, malísimamente lidiado en varas, Reyes expuso mucho con la franela, pero el novillo no embestía y se revolvía con peligro. Acabó con él de un pinchazo, una buena estocada y un descabello.

Francisco Montero, que sustituía al francés Maxime Solera, demostró por su valor que quiere ser torero. El tercer novillo recibió un mal tercio de varas y un poco de desorden en la lidia. Hubo buenos capotazos del peón Daniel Sánchez, que fue muy aplaudido. El burel, el mejor de la tarde, llegó con fuerza y codicia a la muleta, y Montero, con mucho valor, pero sin calidad, sacó algún muletazo con la derecha y expuso mucho al torear por naturales. Logró una gran estocada en todo lo alto entregándose. Cortó una oreja y hubo petición de una segunda, que el presidente no concedió con acierto.

Al que cerraba el certamen le recibió a portagayola con el capote de paseo, lo cual fue jaleado por el público. Logró dos excelentes verónicas y una buena media. El novillo se arrancó dos veces desde el centro del ruedo al caballo de Jaime Cid. Con mucho valor, Montero logró algún derechazo, exponiendo mucho, lo que ocurrió también al torear con la izquierda, aunque hubo enganchones. Finalizó con manoletinas rematadas con el de pecho, jaleadas por el público porque el novillo tenía dos auténticas velas. Una estocada caída y cortó otra oreja, lo que le valió para salir a hombros.

Premios del XX Alfarero de Oro

Poco después de acabar la novillada de Monteviejo, el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra anunció los premios de este XX Alfarero de Oro:

- Triunfador: Diego San Román

- Mejor faena: Héctor Gutiérrez

- Mejor ganadería: La Quinta

- Mejor novillo: Labrador, de Cebada Gago

- Mejor peón de brega: Daniel Sánchez

- Mejor par de banderillas: Rafael González

- Mejor puyazo: Tito Sandoval